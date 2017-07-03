Латвийцы и лотереи: один получил почти 200 000 евро, двое других по автомобилю

Прошедшая неделя закончилась самым крупным выигрышем за последнее время в «Latvijas Loto»: 1 июня в лотерее «SuperBingo» некий латвиец выиграл 196 808,93 евро, а двое участников телевизионной игры стали обладателями автомобилей - порталу «Apollo» сообщили в «Latvijas Loto».

Йоланта Лаумане в Летней игре выиграла новый «Volkswagen Tiguan», а Гатиньш Рагс из Валмиеры, покрутив Большое колесо фортуны, стал обладателем «Toyota Avensis».

Обладатель денежного приза «SuperBingo» еще не объявился, однако, известно, что счастливый билет он приобрел в Валмиере, на улице Ригас.

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