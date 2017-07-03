Лето в разгаре: во вторник похолодает, пройдут ливни с грозами и градом

 

Фото: Ieva Čīka/LETA

Во вторник по всей Латвии ожидаются дожди, местами осадки будут сильными, возможны и грозы, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью небо прояснится, но уже с утра Курземе достигнет новая зона облаков и осадков, там начнутся дожди, возможна гроза.

Днем синоптики прогнозируют облачную погоду, по всей стране ожидаются дожди, местами сильные, с грозами и градом.

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Будет дуть юго-западный, западный, а к вечеру - и северо-западный ветер порывами до 10 метров в секунду. Во время грозы он может усилиться еще больше.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8..+12 градусов, на побережье - до +13..+15 градусов. Днем воздух прогреется до +14..+19 градусов.

В Риге ночью будет малооблачно, осадки маловероятны. Днем облаков станет больше, ожидаются дождь и гроза, возможны сильные ливни. Температура воздуха составит от +12 градусов ночью до +16 градусов днем.


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