Почему белорусы не говорят на родном языке, предпочитая русский?

Не скажу за всю Беларусь, но в городе Витебске точно возникает некоторое ощущением сюрра - вывески и реклама вокруг почти исключительно на белорусском языке, а говорит народ ... почти исключительно по-русски. Для говорящих по-русски гостей города это, конечно же, хорошо и очень приятно! Но почему массово так предпочитают русский сами белорусы?

Было время, наша Рига производила на туристов такое же впечатление. «Почему у вас нигде и ничего не по-русски написано - все равно вокруг - русская речь, и на вопрос вам ответят на русском?» Ведь даже в меню популярных среди туристов ресторанов писали только и исключительно на латышском языке.

А местным жителям приходилось гостям объяснять про наши национальные особенности - про закон о госязыке и осторожничающих предпринимателей, и прочее, прочее...

Сейчас у нас эти трудности с переводом и перегибы, кажется, в основном, уже позади - выпускники наших русских школ массово заговорили по-латышски, причем независимо от национальности. Да и иностранцев в рижских барах-ресторанах латышским языком напропалую уже не кошмарят: ресторанный и гостиничный бизнес в Латвии дорос-таки до того, чтобы уважать клиента, общаясь на понятном ему языке.

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Чем Беларусь похожа на Ирландию?

В Беларуси - все иначе. Государственных языка официально здесь два - белорусский и русский. Причем

русский в Беларуси статус государственного языка получил в результате референдума: в середине 90-х «за» проголосовали более 80 процентов всех участников референдума.

Ведь языковая ситуация в стране особенная, для бывшего постсоветского пространства по-своему уникальная.

Русскими в Беларуси считают себя около 15 процентов населения, но две трети жителей, владеющих белорусским языком, в семье и повседневном общении выбирают русский. И всего 6 процентов белорусов постоянно пользуются языком белорусским. Впрочем, социологические исследования и данные переписи населения приводят различающиеся цифры. Но на улицах Витебска, например, преобладание русского приезжим сразу бросается в глаза.

Специалисты считают, что языковая ситуация в Беларуси сегодня напоминает ту, что сложилась в Ирландии.

От политической зависимости от Великобритании страна свободна давно, но английский здесь явно доминирует. А ирландский, хоть и считается государственным языком, поддерживается лишь усилиями национальной интеллигенции.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Википедия - о белорусском языке

Трудности перевода

...При мне один из коллег допытывался у белорусской студентки-филологини: а на белорусском у вас тут вообще кто-нибудь говорит?

Да, оказывается, говорят писатели, журналисты, представители национально ориентированной интеллигенции. В сельской местности очень многие говорят, но едва ли на чистом белорусском.

Скорее - в зависимости от географии региона - на местной смеси белорусского в русским, украинским или польским.

А если вот так просто на улице к человеку обратиться на белорусском, тогда что? С большой вероятностью он на белорусском же вам и ответит, но это - не факт. На улице Пушкина, где по случаю праздника города и выходных выставили столы с сувенирами мастера-ремесленники и витебские художники, разговорились мы с местным жителем Иваном. В том числе - о белорусском языке.

Иван мне тоже говорит: мол, бывает, его самого упрекают, что вот он - белорус, а говорит почему-то по-русски.

Но что толку ему, предлагая товар, разговаривать с человеком на языке, которого тот совершенно не понимает?..

На пешеходке ведь и горожане бывают, и туристов много. А русский язык - он равно понятен всем. Родной язык моего собеседника - белорусский, а говорит он в большинстве жизненных ситуаций на русском. Чем вполне подтверждает статистику.

... и радость узнавания

Кстати, и латышская и литовская речь в Витебске тоже звучит частенько . Во всяком случае, за три дня в городе мне не раз своих соотечественников случалось встретить. Витебск все-таки территориально очень близко к Латвии - до нашей Краславы от него всего-то 230 км, а до границы и того меньше.

Развивается трансграничное сотрудничество Латвии, Литвы и Беларуси, и Витебский регион территориально в такие программы как раз попадает.

Белорусский праздник Купала - вроде нашего Лиго. Фото: Василий Федосенко, REUTERS/Scanpix

У Латгалии с Витебщиной особенно много общего.

Есть родственные и дружеские связи, сохранилась еще привычка ездить друг к другу в гости или затовариваться у соседей, велика ценовая разница.

Посмотрите хотя бы сколько машин с белорусскими номерами по выходным паркуется у торговых центра Даугавпилса! Между прочим, в Витебске мы были как раз в те дни, когда в Латвии - в том числе в Кулдиге и Риге гостили пишущие о туризме журналисты из Беларуси.

Полюбопытствуйте-ка на фейсбучной страничке Vizit Jurmala, как весело белорусы в этой поездке учат латышский: и словарный запас - совершенно не тот, которому учат в школе, зато самый подходящий для укрепления дружбы и сотрудничества!

Язык как национальный колорит

Встречались мне в Витебске люди в национальных «вышиванках» - просто на улице, в толпе прохожих. Изредка, но встречались. Но в основном сложилось впечатление, что яркие приметы белорусской самобытности отошли в область национального колорита, такого, какой демонстрируют, в основном, на патриотических праздниках да иностранным туристам.

Ту же прекрасную белорусскую мову - в живой и образной речи и в песенном варианте - слышали мы только раз, причем в музее. Спасибо Раисе Грибович, актрисе витебского Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа!

Как же вкусно она говорит и прекрасно поет!

Раиса Грибович, актриса Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Послушать же ее нам посчастливилось по чистой случайности . В репинской усадьбе Здравнево под Витебском ждали каких-то важных китайских гостей. А пока они ехали - Раиса Степановна и участникам витебского фестиваля «ФотоКрок» от всей души замечательно спела.

«Витебчане» или - «витебляне»?

У жителей города есть еще один языковой и принципиальный спор: вот как им правильно себя называть?

В Минске горожане - минчане, в Москве - москвичи, а в городе Витебске - кто?..

Варианта в разговорной речи практикуют два - витебчане и витебляне. Причем оба считаются самоопределениями практически равноправными. Те, кто происходит из потомственных горожан в нескольких поколения - выступают за «витеблян».

И рассказывают, между прочим, такую байку. Когда город Витебск - еще при советской власти - готовился торжественно отпраздновать свое 1000-летие, то целомудренные партийцы сочли совершенно неприличным в «витеблянах» это самое «бля» ... И стали усиленно внедрять в умы и речь витебских жителей новое «витебчане»...

Так что одно из названий старожилы считают навязанным филологами-идеологами по воле ЦК компартии Белоруссии. Может это правда, а может и вымысел, никто уже точно не скажет.

Вышиванки, белорусский характер и память о войне

Беларусь, провозгласив свою независимость, явно не пошла по пути создания этнонационального государства. Вернее сказать, уже во времена президентства Александра Лукашенко отказалась от такого пути. Бывают, конечно, сегодня отдельные акции по продвижению в массы знаков и символов национальной самобытности. И государственной поддержкой они пользуются.

Симпатичные по-человечески акции среди них тоже есть. Например,

малышам, родившихся накануне Дня независимости дарили в этом году подарки со смыслом: «Падары немаўляці вышыванку» - по-белорусски так недавняя акция называется.

Начиная с 15 июня новорожденным доставались распашонки-вышиванки с традиционным белорусским орнаментом.

Многие знаки играют роль оберега, вот и вручали чудо-одеженки родителям в разных регионах страны малышей.

Но для людей это скорее экзотика.

Иное дело историческая память, память о давней войне, священная для белорусов - без нее не представить сегодня белорусского характера.

Когда любуешься современным городом Витебском, не представить даже, что города-то после освобождения его советскими войсками никакого на этом месте и не было... Из 180 тысяч человек его довоенного населения остались ... 118 человек. Более 90 процентов жилого фонда разрушено...

Говорят, что союзники-американцы прислали комиссию, чтобы оценить ущерб. И, побывав на развалинах Витебска, сказали: мертвый, мол, это город и нет такой силы, которая могла бы вернуть его к жизни... Вот когда тебе про все это рассказывает не только подкованный гид, но и многие горожане, в том числе совсем молодые, тогда понимаешь про город и горожан что-то главное, настоящее, важное.

Мемориал в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины. Фото: Flickr/tjabeljan

«И к «Трем штыкам» обязательно сходите!..» Мой знакомец Иван, художник с витебской пешеходки, молодой бармен и многие еще люди все три дня советуют, что в Витебске всенепременно следует посмотреть

. «Три штыка» - это мемориальный комплекс в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины, построенный еще в советское время, а теперь пополненный старой военной техникой и превратившийся в парк-музей под открытым небом.

...Поздний вечер воскресного дня - не лучшее время для визита в такие места. Но, стоит только подняться по лестнице с переполненной пивными рядами набережной, как видишь: здесь даже ночью народ.

Освещая фонариком, военную технику осматривает парк припозднившееся семейство с детьми... Подростки с велосипедами долго стоят у вечного огня. Молодые ребята бродят, серьезные разговоры разговаривают...

Вот такой странный город - Витебск.

(Продолжение следует).

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