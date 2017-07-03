Ищут гостевые семьи для школьников из Таиланда, Гондураса и Гонконга

Уже в августе в Латвию прибудут школьники из разных стран мира, чтобы провести в нашей стране 2017/2018 учебный год и познакомиться с культурой, языком и традициями. Латвийские семьи имеют возможность стать принимающей стороной кого-то из них и таким образом поделиться своим опытом и обычаями. Гостевые семьи ищут школьники из Таиланда, Италии, Германии, Гондураса и Гонконга.

Школьники приезжают в Латвию в рамках Межкультурной программы бесприбыльной организации AFS Latvija. Любая семья может стать гостевой, которая открыта для нового опыта. Основная обязанность – воспринимать школьника не как заграничного гостя, а как члена своей семьи. Кормить, заботиться, стараться адаптировать к повседневной и семейной жизни. Это отличная возможность показать Латвию, ее культуру и традиции другим гражданам мира.

Больше информации о школьниках можно найти по ссылке, также там можно заполнить заявку на прием иностранца:

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