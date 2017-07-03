Забастовка семейных врачей проходит без инцидентов; от правительства реакции нет

Начавшаяся сегодня в 12 часов забастовка семейных врачей, в которой принимают участие около 650 медиков по всей Латвии, проходит без инцидентов. Пока ни Министерство здравоохранения, ни другие представители правительства никак не отреагировали на акцию, рассказала Латвийскому радио 4 президент Ассоциации семейных врачей Латвии Сармите Вейде.

По ее словам, пока никаких чрезвычайных происшествий из-за забастовки врачей не было. Сейчас медики ожидают от правительства какой-либо реакции и готовы к переговорам.

«Все проходит нормально, по плану. С 12 часов 650 врачей принимают участие в забастовке. Врачи спокойны, пока нет никаких инцидентов в связи с пациентами. Никто, ни Министерство [здравоохранения], ни правительство пока никак не отреагировали. Мы написали в пятницу письмо премьеру и правительству. Мы готовы идти на переговоры. Так что мы ждем какого-либо письма или приглашения, но пока ничего нет», — сказала Вейде.

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Ранее Ассоциация семейных врачей Латвии объявила, что с 3 июля начинает забастовку. На такой шаг организация пошла после того, как Министерство здравоохранения отказалось собрать комиссию по мирному урегулированию. Это означает, что около 800 медиков в июле прекратят работать продленное нормальное рабочее время.

Добавим, к аналогичным акциям протеста с 1 августа готовятся и работники неотложной помощи. На днях они направили письма министру здравоохранения Анде Чакше, в котором известили о готовности к забастовке. С ноября прошлого года министр не может ответить на их требования пересмотреть зарплаты и нагрузки.

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