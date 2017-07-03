Кучинскис: в 2018 году здравоохранению будет выделено дополнительно около 200 млн евро

Здравоохранению в следующем году будет доступно дополнительно 190-200 млн евро, сообщил сегодня журналистам после заседания коалиционного совета премьер-министр Марис Кучинскис.

Примерно 110 млн евро составят средства, выделение которых в связи с реформой финансирования здравоохранения согласовано с Еврокомиссией, около 80 млн евро - средства от повышения на 1 процентный пункт социального налога.

Сейчас готовится проект распоряжения о формировании рабочей группы, которая до 1 сентября разработает законопроект об обязательном государственном страховании здоровья, сообщил Кучинскис.

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Как сообщалось, протестуя против ситуации в здравоохранении, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода организовал акцию, во время которой медики прекратили работать продленное нормальное рабочее время, а семейные врачи начали бессрочную забастовку.

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