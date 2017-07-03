Многие рижские улицы назовут в честь известных горожан

Ежегодно в Риге появляются новые улицы, или же переименовываются уже существующие. С учетом советов Комиссии по названиям городских объектов Рижской думы, комитет городского развития сегодня, 3 июля, поддержал присвоение ряду улиц названий в честь известных горожан.

Участок от улицы Михаила Таля до земельного участка, в соответствии с красными линиями назовут в честь одного из наиболее известных латвийских художников – Густава Клуциса (04.01.1898 – 26.02.1938). Улица будет называться Gustava Kluča iela. Клуцис был дизайнером, плакатистом и художником с мировым именем.

Участок, который соединяет улица Г. Клуча и Скантсетс, планируют назвать улицей Роберта Хирша – отдав честь предпринимателю, который ввел в Латвии производство шелка и его заменителя в Латвии.

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Именем композитора и пианиста Оскара Строка назовут участок от М. Таля до Спорта. В честь путешественника и исследователя Александра Лайме планируют назвать участок, который соединит улицу О. Строка и Г. Клуча.

Нашла поддержку идея назвать в честь Вильгельма Оствальда участок улицы, которые соединит улица А. Лайме и Спорта. В. Оствальд был химиком, философом, лауреатом Нобелевской премии. Окончательное решение будет принято на заседании Рижской думы.