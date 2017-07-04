Сколько еще лет прослужат лифты в многоэтажках?

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

И не опасно ли их эксплуатировать сегодня? На эти и другие вопросы о состоянии «подвижного состава» рижских многоквартирных домов отвечает директор компании Šindlers Янис Шмитс. Ведь срок эксплуатации лифтов, когда-то установленных в рижских жилых домах, – 25 лет. Между тем многие из них используются уже по 35-40 лет.

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Старый лифт может быть опасен

Все лифты в Латвии, в том числе и расположенные в многоэтажках, ежегодно проходят контроль на предмет технического состояния. Аккредитованные учреждения в зависимости от результатов осмотра дают разрешение на дальнейшее использование – какому-то лифту продлевается срок службы на год, полгода, а какому-то всего на три месяца. Если технические данные не соответствуют нормам, то предлагается провести ремонт или замену деталей. Таким образом лифты «остаются в живых».

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Но людей, желающих ремонтировать старые лифты, все меньше и меньше, так как долго работающие механизмы непрогнозируемы. Предприятие Šindlers, например, полностью отказалось от обслуживания старого лифтового парка. «Наш головной офис находится в Швейцарии, и когда Schindler пришел на латвийский рынок, появилась надежда, что постепенно лифты будут меняться. Но прошло уже 25 лет. К сожалению, в жилых домах полная смена лифтов не происходит, а если и случается, то в очень редких случаях. Поэтому мы обслуживаем только свое оборудование и развиваем свой сервис, но в целом знаем, что происходит с лифтами в многоквартирных домах», – отметил в беседе с Rīga.lv Янис Шмитс.

Все лифты работают, за некоторым исключением

Так же как нет одинаковых домов, так и нет одинаковых лифтов: одни эксплуатировались более бережно и время от времени ремонтировались, другие – нет. Если электропроводка или механическая часть пришли в негодность, например, каждый день происходит короткое замыкание, или подошел к концу ресурс мотора, редукторов или лебедок, то некоторые лифты приходится отключать из соображений безопасности.

Есть три решения проблемы – ремонт, модернизация, или замена лифта.

Проблема с запчастями

Ремонтируют лифты по мере необходимости, но есть некоторые сложности. Подвижные кабинки для рижских многоэтажек произведены на Могилевском лифтостроительном заводе. Завод работает и сейчас, только выпускает более современное оборудование. То оборудование, которое мы видим в лифтах домов советской постройки, уже снято с производства. Поэтому детали подбираются либо у других производителей, либо приобретаются также в Белоруссии, где изготовлением запчастей занимаются различные кооперативы. Но нужно учитывать, что это не стандартная продукция, а аналог.

Двери лифта при модернизации не расширить

Более эффективный метод, как привести лифт в порядок, модернизировать его. Во время этого процесса полностью заменяют электрическую станцию (сердце лифта), электродвигатели и лебедки подъемного механизма. Также производится ремонт кабинки, чтобы она выглядела лучше, заменяется кнопочный пульт управления.

Однако модернизация не решит проблем с удобством подвижной кабинки. Дверные проемы в старых лифтах очень узкие, на что больше всего жалуются молодые мамочки. Ширина проема типового лифта – 650 мм, а для того, чтобы вошла современная коляска – необходимо 700-800 мм. Чтобы заполучить недостающие пять сантиметров, коляски силой стараются протолкнуть в лифт, выталкивая двери, в результате чего лифты со временем ломаются.

Новые проемы можно установить только при полной замене лифта.

Современный лифт – новый уровень безопасности

Новый лифт, как новый автомобиль – он и визуально выглядит лучше, и технически более оснащен, и в плане безопасности надежнее.

Во-первых, все современные лифты оборудованы защитой от пожаров. Так, если в доме происходит пожар, и установлена противопожарная сигнализация, то в лифт по датчику поступит сигнал, что приводить лифт в движение может быть небезопасно, и кабина сама приедет на первый этаж, откроет дверь и останется там стоять. То есть лифтом никто не сможет воспользоваться. В старых лифтах, к сожалению, такого сервиса нет.

Во-вторых, есть связь с диспетчерским пультом. То есть, нажимая на аварийную кнопку в лифте, происходит автоматическая связь непосредственно с аварийной сервисной службой.

Сейчас сигнал звонка просто звучит в подъезде. Если кто-то услышал, проходя мимо, – хорошо. А если нет? Человеку приходится звонить на указанный номер телефона, чтобы вызвать аварийную службу. Конечно, почти у каждого есть мобильный телефон, но кнопка мгновенной связи с сервисной бригадой – это современное удобство.

В-третьих, двери современных лифтов закрываются более плавно и не так быстро. Пару секунд задержки – это тоже мера безопасности, необходимая для обеспечения электронного контроля над оборудованием, контактами цепи безопасности. В зависимости от модели лифта задержка между нажатием на кнопку и моментом начала закрытия дверей может составлять от 2 до 14 секунд.

«Старикам» гарантию еще лет на 10-20 никто не даст

Возможна ли такая ситуация, что через какие-то 15-20 лет старые лифты в многоэтажках вообще придут в негодность и их запретят использовать? Сказать с уверенностью, что именно так и будет, нельзя. Все будет зависеть от того, как за лифтом следят – как много жильцов в доме хотят и могут вложить средства в ремонт, обновление или даже модернизацию лифтов. Ведь есть лифты, которые в Риге работают с начала XIX века. Их обновили в послевоенное время. Эти лифты используются, но уже не отвечают современным нормам безопасности.

C развитием технологий, повышаются и требования к безопасности оборудования. И на первом месте стоит безопасность людей, которые пользуются лифтами.

В четвертых, многие старые лифты соответствуют выдвинутым к ним начальным требованиям, но не соответствуют современным требованиям безопасности. У старых лифтов, например, нет никаких контактов, которые блокируют открытие дверей в случае, если сам лифт где-то застрял.

В Латвии не так много было несчастных случаев, связанных с лифтами. В октябре 2016 года в Сигулде в шахту лифта Сигулдской больницы упал врач, а в Вараклянах – двухлетний малыш. Оба случая со смертельным исходом. В Китае, России или Индии случаев, когда открывалась дверь, а лифт еще не пришел, и человек падал в шахту, много.

«Дело в том, что все экономят деньги. Лифтовая шахта полностью должна быть освещена 24 часа в сутки. Собственники квартир и домов не хотят, чтобы круглосуточно горел свет, потому что за него нужно платить. Они пытаются отказаться от этой услуги. Но, если произойдет какой-то сбой, откроется дверь лифта, но лифта там не будет, то при свете вы увидите, что кабинки нет. В темноте вы просто пойдете туда, потому что будете уверены, что есть лифт, есть пол», – отмечает Шмитс.

По его словам, к сожалению, очень многие люди оценивают визуальный вид лифта, а не его техническое состояние. Поэтому жильцов дома проще уговорить сделать косметику в самой кабине, а не за кабиной, где находится главный механизм, который эту кабину двигает. Если оборудование (тросы, подъемный механизм, станции управления) изношено и работает на пределе, то ситуация может стать опасной.

Как жители ломают лифты

Лифты ломаются сами, и их ломают (иногда даже неумышленно). Самое «излюбленное развлечение» у гостей многоэтажных домов – выжигать кнопки. Еще вандалы пинают двери ногами, рисуют в кабинках и используют лифт в качестве туалета.

Состояние лифта во многом зависит от того, как жители подъезда к нему относятся.

«Многие не понимают, что лифт такая же их собственность, как машина или квартира. Когда лифт ломается и останавливается, жильцы требуют поменять что-то, не понимая, что и управляющая компания и фирма, обслуживающая лифты, может что-то сделать только в рамках имеющегося у дома финансирования. А это финансирование обычно – 30-40 евро в месяц. На такие деньги даже лампочки не поменяешь», – отметил глава Šindlers.

По информации Центра защиты прав потребителей, в Латвии работают 7000 лифтов, и только 20% – это новые единицы. В подобной ситуации находится не только Латвия, но и Эстония с Литвой. Ни государство, ни самоуправление по существующему законодательству не вправе вкладывать средства в частную собственность, коей являются лифты, собственники квартир также не спешат это сделать. В ЕС отношение к лифтам совсем иное. Там квартирные собственники по истечению 15 лет заменяют лифты на новые, потому что того требует законодательство.

Новые лифты в Латвии устанавливают, но, к сожалению, не в старых многоквартирных домах. На старом жилом фонде очень маленький процент новых лифтов. Rīgas namu pārvaldnieks запустил программу по замене старых лифтов в многоквартирных домах. Уже летом 2016 года проделаны объемные ремонтные работы в доме на улице Мирдзы Кемпе, а также на улице Ледургас.

Ремонтные работы жильцам дома обошлись в 23 000 евро. Собственники квартир начали делать накопления еще в 2012 году. Средняя сумма платежа составила 0,15 евро/м².

К слову, модернизация лифта стоит несколько дешевле – 10000-12000 евро. Дорого. Но это не единственная проблема.

«Понятно, что без кредита или накоплений лифт отремонтировать нельзя. К тому же, чтобы принять решение о модернизации или замене лифта, необходимо собрать более половины (50%+1) голосов собственников квартир (принять общее решение). А это не так-то и просто. Даже в случае, если лифт остановился, накоплений у дома нет, а необходимы деньги на срочный ремонт, уговорить жильцов не удается. Сначала от накоплений отказываются жильцы 1 и 2 этажей – им лифт не нужен, потом 3 и 4 (говорят, что и пешком могут дойти), затем и молодые люди, живущие на 8 и 9 этаже, утверждающие, что ходить ногами даже полезно. В итоге пожилые люди или мамы с колясками, живущие на верхних этажах, остаются заложниками ситуации. Ведь лифт в доме не приоритет. Приоритет – электроинсталляция, водоснабжение, канализация, кровля, а также другие элементы конструкции или системы общей коммуникации. Во многих многоэтажках эти системы находятся в достаточно изношенном состоянии, поэтому туда в первую очередь бросаются накопленные домом средства», – добавил эксперт.

Но важно понять: состояние лифта и его безопасность зависят только от жильцов дома. Лифт в некотором смысле является опасным устройством, которое требует постоянного контроля, а старый лифт с каждым годом эксплуатации может требовать все более объемных вложений в ремонты или полную замену.

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