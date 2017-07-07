Афиша на выходные: забег на закате, свадебное шоу, пингвины и главные комики Украины

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Наступающие выходные порадуют широким выбором культурных, семейных и спортивных мероприятий. Вы сможете насладиться красивым закатом у моря с пользой для здоровья, пощеголять в свадебном наряде, даже если не собираетесь под венец, посетить масштабный саммит барабанщиков, познакомиться с пингвинами, а также отправиться на шоппинг за авторскими вещами от балтийских дизайнеров. Узнайте о самых интересных событиях уикенда прямо сейчас!