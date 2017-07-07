Афиша на выходные: забег на закате, свадебное шоу, пингвины и главные комики Украины

 
1
Главные комики Украины, Тина Кароль и саммит барабанщиков

Фото: LETA/TVNET

Наступающие выходные порадуют широким выбором культурных, семейных и спортивных мероприятий. Вы сможете насладиться красивым закатом у моря с пользой для здоровья, пощеголять в свадебном наряде, даже если не собираетесь под венец, посетить масштабный саммит барабанщиков, познакомиться с пингвинами, а также отправиться на шоппинг за авторскими вещами от балтийских дизайнеров. Узнайте о самых интересных событиях уикенда прямо сейчас!

Русский TVNET подготовил подборку самых важных и интересных событий:

1
Главные комики Украины, Тина Кароль и саммит барабанщиков

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 590 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 210000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Американца за троллинг дочери назвали «лучшим отцом» Wo&Men

Американца за троллинг дочери назвали «лучшим отцом»

15 вещей, за которые женщина никогда не должна извиняться Wo&Men

15 вещей, за которые женщина никогда не должна извиняться

Робот спас девочку, залезшую на стеллаж Hi-Tech

Робот спас девочку, залезшую на стеллаж

Раскрыта одна из самых главных загадок Луны Hi-Tech

Раскрыта одна из самых главных загадок Луны

Белла Хадид показала грудь с королевским достоинством Wo&Men

Белла Хадид показала грудь с королевским достоинством

В Латвии

Культура

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INŽENIERIS/-E
INŽENIERIS/-E
ENGINEER
ENGINEER
LAWYER
LAWYER
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 