Сегодня по всей Латвии пройдут ливни с грозами

Во вторник Латвию пересечет широкая зона осадков, которая принесет сильные ливни, сообщает агентство ЛЕТА.

С утра дожди ожидаются главным образом в Курземе и центральной части страны, но после обеда дождевые облака охватят практически всю страну, местами принеся грозу, сильный дождь и град.

Количество осадков местами может превысить 15 литров на квадратный метр.

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Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, который к вечеру сменит направление на северо-западное.

Максимальная температура воздуха составит +15..+19 градусов.

В Риге с утра светило солнце, но затем появились облака. Возможны дожди, грозы с сильными ливнями. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, а вечером - и северо-западный ветер. Воздух прогреется всего до +16..+17 градусов.