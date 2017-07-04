В Domina Shopping открылись еще девять магазинов

 

Фото: Artūrs Kapša / LETA

Торговый центр (т/ц) Domina Shopping в мае и июне этого года существенно расширил перечень магазинов. Теперь посетителям т/ц доступен еще более широкий выбор одежды, ювелирных изделий и услуг общественного питания. Общий объем инвестиций, которые вложены в открытие новых магазинов, составляет около 1,3 млн евро.

Особо заметное развитие т/ц произошло в категории ювелирных изделий и аксессуаров, которая теперь увеличилась еще на четыре магазина. Так, там открылся первый в Латвии магазин ювелирных изделий «GoldTime», который предлагает изделия не только таких известных во всем мире брендов, как, например, Diesel, Emporio Armani, Michael Kors и Thomas Sabo, но и коллекции украшений местных дизайнеров от брендов SoulsStones by Agnese Zeltiņa и YAYOI.

Фото: Пресс-фото

Одновременно разнообразный выбор украшений из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями доступен в новом магазине «Grenardi» и реконструированном ювелирном магазине «Adamos». В свою очередь в магазине «CoverMe» можно найти аксессуары для мобильных телефонов на любой вкус.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

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Существенные изменения в т/ц претерпела и категория магазинов спортивных товаров. Широкий перечень магазинов товаров для активного образа жизни, к которым еще в марте этого года присоединился популярный среди покупателей магазин «SportsDirect.com», теперь пополнил первый в Латвии магазин «Sizeer». Здесь представлен особенно большой выбор не только спортивной обуви от таких всемирно популярных брендов, как Nike, Converse, New Balance, Vans и др., но и одежды street-style.

Фото: Пресс-фото

Одновременно перечень услуг центра пополнили и два новых арендатора из сферы общественного питания. Только что открыт специализированный магазин крепких алкогольных напитков «Spirits & Wine», который предлагает покупателям широкий выбор продукции известнейших производителей алкоголя. А те, для кого большое значение имеет здоровое питание, смогут оценить новый бар смузи и соков «BigBoost», где каждый рецепт разработан легендарным шефом кулинарной школы «Le Cordon Bleu» вместе с латвийскими натуралистами.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Также в Domina Shopping открылся модернизированный согласно новой концепции магазин «Tendence», где предлагаются женское нижнее белье, домашняя одежда и колготки от всемирно известных брендов. Популярный магазин детских товаров «LEGO» тоже приобрел новый облик и теперь ждет покупателей в еще более просторных помещениях.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото


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