Фото: Мальчик создал новый дизайн э-талона

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens /LETA

На сайте Rīgas satiksmes завершилось голосование по новому проекту дизайна желтого э-талона и в конце года на нем появится рисунок Кристапа Погулиса (на фото).

За этот рисунок посетители сайта проголосовали 667 раз и это на 52 голоса больше чем у рисунка Виталия Суворова, который занял второе место. В общей сложности было получено 3307 голосов.

Фото: Rīgas satiksme

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В этом году на предприятии Rīgas satiksmes гостил 21 школьник из Рижской санаторной школы-интерната. Прежде всего ребята отправились на экскурсию, чтобы посмотреть, как организована ежедневная работа в 7-м автобусном парке. После этого дети под руководством художника Яниса Анманиса рисовали на тему Столетия Латвии.

Rīgas satiksme выражает благодарность ребятам и учителям школы за отзывчивость и участие в этом творческом мероприятии. В конце года автор рисунка Кристапс Погулис получит награду за победу в конкурсе рисунков.

Rīgas satiksme уже восьмой год подряд продолжает традицию конкурса детского рисунка для желтого э-талона. В 2016 году в конкурсе приняли участие ученики Детско-юношеской баскетбольной школы Rīga, представив 15 работ на тему «Рижскому троллейбусу – 70!» В голосовании победил рисунок Сабине Шкапаре, и желтый э-талон с ее рисунком был доступен с начала 2017 года.


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