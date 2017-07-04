«Было 20, стало 400»: Представители Latvenergo комментируют «космические» счета своих клиентов

Недавно Русский TVNET рассказывал о жалобах клиентов Latvenergo на «космические» счета. Житель Латвии Айвар, который решил сменить поставщика электричества, получил «прощальный счёт» в размере 237 евро, а Валентина, решившая перейти с выровненного платежа на фактический, должна компании более 400 евро. Представители Latvenergo комментируют данную ситуацию.

Напомним, жительница Латвии Валентина написала в редакцию письмо:

"Столкнулась с непонятной махинацией Latvenergo. В декабре 2016 года я решила поменять выровненных платёж на фактический, т.е. платить за электроэнергию согласно показаниям счётчиков.

7 февраля 2017 года мне пришел новый счет - 463.35 евро вместо 27.66 евро, которые я платила обычно.

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По информации, которую мне предоставили в Latvenergo, в месяц я потребляю в среднем 315 kWh. Это не соответствует действительности, потому что реально я потребляю 150 kWh летом и 200 kWh зимой. Раньше, когда в моей 3-комнатной квартире проживало 5 человек, мы использовали 200 kWh максимум, а теперь, когда в квартире живут лишь двое, по данным Latvenergo, мы стали потреблять намного больше электроэнергии".

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По словам представителей Latvenergo, изменения в ежемесячной сумме платежа связаны с тем, что, используя метод выровненного платежа, клиенты в 2016 году нередко используют больше электроэнергии, чем задают за свою потребительскую среднюю величину.

Комментируя случай Валентины пресс–секретарь Latvenergo Ивета Бидере пояснила Русскому TVNET: "Объём выровненного платежа рассчитывается исходя их тех показаний о расходе электроэнергии, который нам предоставляет клиент. Именно поэтому

Elektrum просит своих клиентов сообщать о показаниях счётчиков как минимум один раз в год. В случае, если о реальном потреблении электроэнергии нет никакой информации, мы делаем расчёт на основании "исторических" данных, прогнозируя возможное потребление.

В конкретной ситуации клиент много раз игнорировал наши просьбы предоставить реальные показания, поэтому счет женщине выписан на основании средних показаний счетчиков, предоставленных АО Sadales tīkls.

Таким образом, за несколько лет создалось накопление выравненного платежа, дополнительно к которым клиент не осуществлял регулярные платежи.

Мы повторно напоминаем нашим клиентам о необходимости сообщать о реальных показателях счётчиков, чтобы перерасчёт электроэнергии был точным. В случае вопросов и для детального изучения каждой ситуации прочим обращаться в центр поддержки клиентов".

Русский TVNET обращает внимание на информацию, доступную на сайте Electrum: если вы выбрали производить расчет выровненным платежом, вам не требуется сдавать показания счетчика ежемесячно. Однако это не означает, что показания не надо сдавать вовсе (прим.ред.). Согласно данным компании, показания счетчиков Electrum попросит сдать незадолго до расчета новой суммы выровненного платежа. Представители компании должны сообщить вам об этом, используя указанный ранее способ коммуникации.

Показания счетчиков не нужно сдавать лишь тем, у кого дома установлен умный счетчик, который отправляет свои показания автоматически. Остальным клиентам мы советуем проверить свой расход электроэнергии и счета - возможно, вы также задолжали Latvenergo, но пока об этом не знаете.

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