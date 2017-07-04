На оплату медицинской помощи беженцам выделено 17,5 тыс. евро

 

Фото: LETA

Правительство выделило Национальной службе здравоохранения (НСЗ) и Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) 17,447 тыс. евро из средств на непредвиденные расходы на оплату медицинской помощи, оказанной в этом году ищущим убежища в Латвии.

В обеспечении медицинской помощи лицам, нуждающимся в международной защите, в Латвии участвуют НСЗ и СНМП.

НСЗ выделено 12,247 тыс. евро на покрытие расходов на лечение беженцев в лечебных учреждениях Латвии в период с 1 января по 30 апреля 2017 года. СНМП выделено 5200 евро на покрытие расходов на выезд на 48 вызовов к беженцам в период с 1 января по 31 ма 2017 года.

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