В Латгалии ливня не боятся: находчивый крестьянин рассмешил сеть

Недавно в интернете появилось забавное видео, на котором проезжающие по Латгалии латвийцы запечатлели, как один находчивый крестьянин придумал отличный способ передвижения, чтобы не промокнуть под дождем.
YoutubeЕще по этой теме
Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix
Недавно в интернете появилось забавное видео, на котором проезжающие по Латгалии латвийцы запечатлели, как один находчивый крестьянин придумал отличный способ передвижения, чтобы не промокнуть под дождем.
YoutubeЕще по этой теме