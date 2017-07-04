В Латгалии ливня не боятся: находчивый крестьянин рассмешил сеть

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Недавно в интернете появилось забавное видео, на котором проезжающие по Латгалии латвийцы запечатлели, как один находчивый крестьянин придумал отличный способ передвижения, чтобы не промокнуть под дождем.