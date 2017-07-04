В среду дождей будет куда меньше, но усилится ветер

 

Фото: Sintija Zandersone/LETA

Во второй половине дня во вторник по всей Латвии идут дожди и гремит гром. До начала ночи осадки прогнозируются по всей стране. Местами они будут очень обильными, не обойдется и без гроз, сообщает агентство ЛЕТА.

В начале ночи дожди с грозами возможны в центральной и восточной частях Латвии, но ближе у утру они возможны лишь местами. Днем кратковременные грозовые ливни могут пройти преимущественно в южной и восточной части страны.

Порывы северо-западного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду.

Реклама

Температура воздуха составит от +8..+13 градусов ночью до +15..+19 градусов днем.

В Риге ночью осадки еще возможны, но днем в среду они прекратятся. Усилится северо-западный ветер, порывы которого будут достигать скорость 10-13 метров в секунду. Температура воздуха составит от +12 градусов ночью до +18 градусов днем.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Alsviķu pag., 790118 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81900 EUR
Дом
Дом, Olaines pag., 70000 EUR

reklama.vesti.lv

В Сети появился сайт для любителей кошачьего мурчания Hi-Tech

В Сети появился сайт для любителей кошачьего мурчания

Вдова о причине смерти экс-солиста "Иванушек" Showbiz

Вдова о причине смерти экс-солиста "Иванушек"

Почему я женюсь на «разведенке с прицепом», а не на свободной... Wo&Men

Почему я женюсь на «разведенке с прицепом», а не на свободной...

Эксперты назвали самый популярный в мире браузер Hi-Tech

Эксперты назвали самый популярный в мире браузер

Леди Гага и другие: Роскошная свадьба детей российских олигархов Showbiz

Леди Гага и другие: Роскошная свадьба детей российских олигархов

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 