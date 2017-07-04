В среду дождей будет куда меньше, но усилится ветер

Во второй половине дня во вторник по всей Латвии идут дожди и гремит гром. До начала ночи осадки прогнозируются по всей стране. Местами они будут очень обильными, не обойдется и без гроз, сообщает агентство ЛЕТА.

В начале ночи дожди с грозами возможны в центральной и восточной частях Латвии, но ближе у утру они возможны лишь местами. Днем кратковременные грозовые ливни могут пройти преимущественно в южной и восточной части страны.

Порывы северо-западного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду.

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Температура воздуха составит от +8..+13 градусов ночью до +15..+19 градусов днем.

В Риге ночью осадки еще возможны, но днем в среду они прекратятся. Усилится северо-западный ветер, порывы которого будут достигать скорость 10-13 метров в секунду. Температура воздуха составит от +12 градусов ночью до +18 градусов днем.