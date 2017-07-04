Чакша: забастовка семейных врачей проходит спокойно

Анда Чакша
 

Анда Чакша. Фото: Edijs Pālens/LETA

Забастовка семейных врачей проходит спокойно, а в четверг, 6 июля, на встрече с представителями медиков премьер-министр Марис Кучинскис попытается достичь соглашения о прекращении забастовки, сообщила агентству ЛЕТА министр здравоохранения Анда Чакша.

«В крупных больницах количество поступающих пациентов такое же, как обычно, или чуть больше. Служба неотложной медицинской помощи сообщила о небольшом увеличении числа вызовов, но в целом он остался прежним. Министерство здравоохранения пристально следит за потоком пациентов», - сказала министр.

Чакша воздержалась от прогнозов о том, насколько результативной будет встреча премьера с бастующими врачами. «В четверг мы можем договориться по части вопросов, но не полностью. Одно дело переговоры об увеличении финансирования здравоохранения, где мы сможем сообщить о том, что Сейм будет рассматривать пакет законов о налоговой реформе, в том числе закон о финансировании медицины. Тем не менее все предложения Латвийской ассоциации семейных врачей мы не сможем выполнить так быстро. Мы не готовы менять модель финансирования здравоохранения, ничего не меняя в структуре работы. И по этому вопросу будут тяжелые переговоры», - сказала Чакша.

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Забастовка семейных врачей проходит с 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков по всей стране.

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