Из-за аварии в Даугавпилсе остались без газа 1000 квартир и 150 частных домов

Из-за поврежденного газопровода без газа в Даугавпилсе остались 1000 квартир и 150 частных домов, сообщил агентству ЛЕТА представитель предприятия «Латвияс газе» Каспар Упациерс.

Работники строительной компании «Binders» при проведении ремонтных работ на ул. академика Графтио, 23 повредили газопровод, в результате чего без газа остались многие горожане.

«В настоящее время утечка ликвидирована, ведутся ремонтные работы. Подача природного газа будет возобновлена уже сегодня. «Латвияс газе» приносит извинения за доставленные неудобства», - сказал Упациерс.

Реклама

Расходы за устранение аварии «Латвияс газе» взыщет с компании «Binders».

Еще по этой теме