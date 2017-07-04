Из-за аварии в Даугавпилсе остались без газа 1000 квартир и 150 частных домов

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Из-за поврежденного газопровода без газа в Даугавпилсе остались 1000 квартир и 150 частных домов, сообщил агентству ЛЕТА представитель предприятия «Латвияс газе» Каспар Упациерс.

Работники строительной компании «Binders» при проведении ремонтных работ на ул. академика Графтио, 23 повредили газопровод, в результате чего без газа остались многие горожане.

«В настоящее время утечка ликвидирована, ведутся ремонтные работы. Подача природного газа будет возобновлена уже сегодня. «Латвияс газе» приносит извинения за доставленные неудобства», - сказал Упациерс.

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Расходы за устранение аварии «Латвияс газе» взыщет с компании «Binders».

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