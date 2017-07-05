Прогноз на среду: местами дождь, но после обеда появится солнце и потеплеет

В среду до обеда во многих местах страны будет облачно, но уже в середине дня небо станет более ясным и появится солнцу, сообщают синоптики.

В среду на протяжении всего дня во всех регионах ожидается дождь, но количество осадков будет меньше, чем во вторник.

Ветер ожидается 8-13 метров в секунду, а температура воздуха прогреется до +15..+19 градусов.

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В Риге утром погода будет облачной, но в течение дня покажется солнце. Возможен небольшой дождь. Столбик термометра в столице поднимется до +18..+19 градусов.