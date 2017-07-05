В муниципальной полиции Даугавпилса начата ревизия

Необходимо серьезно оценить работу муниципальной полиции, признает новый мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, обещавший перемены в этой сфере и начинающий выполнять обещания.

Одно из первых громких его решений - отстранение от выполнения служебных обязанностей на три месяца начальника полиции Даугавпилсского самоуправления Владимира Гудаковского. В последние дни дума получила четыре жалобы на работу муниципальной полиции и возможные нарушения в работе ее начальника Гудаковского.

Жалобы касаются несоблюдения правил использования служебного оружия, отсутствия учета использованной амуниции, эмоционального воздействия на подчиненных. В двух жалобах от частных лиц указывается на то, что муниципальная полиция Даугавпилса не устранила нарушение общественного порядка 28 мая этого года и нарушила права одного из лиц как потерпевшего.

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С учетом того, что эти нарушения могут быть серьезными и начальник муниципальной полиции может повлиять на подчиненных, что может помешать объективному выяснению обстоятельств, решено временно отстранить его от выполнения служебных обязанностей. За это время планируется провести объективную всестороннюю проверку обстоятельств и выяснить фактическую ситуацию.

Гудаковский возглавлял городскую полицию с момента ее учреждения и за 22 года службы не имел никаких взысканий - сообщает Lsm.lv

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