Премьер: Для расследования «переговоров олигархов» не следует формировать новую комиссию

 

Фото: AP/Scanpix

Для расследования опубликованных в журнале «Ir» записей «переговоров олигархов» не следовало бы формировать новую парламентскую комиссию, считает премьер-министр Марис Кучинскис.

Сегодня в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» он сказал, что гораздо целесообразнее было бы рассмотреть это дело в комиссии Сейма по национальной безопасности.

У парламента - плохой опыт работы комиссий по расследованию. Опять кто-нибудь что-нибудь заснимет и устроит шоу, пояснил Кучинскис.

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Сегодня партия «Единство» планирует принять решение о том,

инициировать ли формирование парламентской комиссии для расследования «переговоров олигархов».

Записи прослушанных переговоров политиков и предпринимателей в номере гостиницы «Ридзене» в свое время послужили одним из главных доказательств по так называемому делу олигархов, возбужденному в 2011 году по статьям Уголовного закона о взяточничестве, легализации преступно нажитых средств, злоупотреблении служебным положением и нарушении установленных законом ограничений для государственных должностных лиц.

Бюро по предотвращению и коррупции расследовало это дело несколько лет, но оказалось, что запись прослушанных разговоров не является достаточным доказательством для предъявления обвинений, и уголовный процесс был прекращен.


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