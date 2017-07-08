«ФотоКрок» в Витебске: За что мы любим фотографию сегодня?

Кто у нас сегодня не фотограф?.. Семейные альбомы уходят в прошлое, мало желающих устраивать семейные выходы в фотосалон. Разве что фотосессии... Но ведь проще фотки на телефон, который всегда в кармане, миллиарды селфи, заполонившие сеть и так демонстрируют другим прекрасные минуты вашей жизни, места, где вы были, и блюда, которые слопали в обед...

Социальные сети фотографически всемогущи - здесь ты сам себе и фотограф, и редактор, и похвалить всегда. Зачем тогда многочисленные фестивали, собирающие сотни увлеченных фотографией людей? Ведь только в наших ближайших окрестностях их десятки, каждый со своей философией, приглашенными мэтрами и авторитетами, мастер-классами, конкурсами и призовыми фондами. Люди с фотоаппаратами согласны хоть куда ехать, чтобы снимать, учиться у мастеров и просто тусоваться. И готовы платить за все эти удовольствия деньги.

Самый крутой из фестивалей фотожурналистики проходит, разумеется, во французском Перпиньяне, и в этом году начнется в начале сентября.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт фестиваля фотожурналистики в Перпиньяне

Ближайшие к нам фотографические тусовки будут попроще - из года в год проходит двухдневный семинар «Путь Эгона Спуриса» в Огре, Месяц фотографии в Риге, фестивали в Каунасе и Вильнюсе. Из российских навскидку назову августовский фестиваль в Угличе, уже состоявшийся в этом году «Молодые фотографы России» и предстоящий в конце лета «Питерфест».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт августовского фестиваля "ПитерФест"

Ну, а лично для меня недавний российско-белорусский фестиваль «ФотоКрок» стал хорошим поводом, чтобы наконец-то съездить в белорусский город Витебск. В этом году город отмечает 130-летие родившегося там художника Марка Шагала. И один из фестивальных конкурсов как раз и был посвящен теме Витебску Марка Шагала".

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт фестиваля "ФотоКрок"

Связан город и со многими еще именами, знаковыми в истории искусств, здесь жили и работали Роберт Фальк, Казимир Малевич, Эль Лисицкий. Неподалеку на берегу Двины год за годом проводил лето Илья Репин. Кстати, на экскурсии в заново отстроенной усадьбе побывали и участники фестиваля.

Афиша фестиваля. Фото: Русский TVNET

«ФотоКрок» - фестиваль молодой, еще только создающий свою репутацию, но программа обещала быть интересной

- 26 всевозможных фотографических мероприятий за четыре дня. Проходил фестиваль всего лишь второй раз - 2016 год был в его истории первым. Но в афише событий - звездные имена мастеров фотожурналистики, работающих в состав жюри и выступающих с лекциями и мастер-классами образовательной программы.

Возможность послушать лучших российских фотографов и посмотреть - с персональными комментариями! - большие подборки работ, дорогого стоит! Фотожурналист Игорь Гаврилов 40 лет в профессии, работал в легендарном «Огоньке», снимал для американского TIME и немецкого FOCUS.

Мастер-класс Игоря Гаврилова. Фото: Пресс-фото, сайт фестиваля - РУСС ПРЕСС ФОТО

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Интервью с Игорем Гавриловым

Фотограф Михаил Геллер, в прошлом - оперирующий хирург, променявший медицину на профессиональные занятия фотографией. Нереально красивые фотофильмы о Венеции показывал он на фестивале. А также давал урок уличной съемки: как себя вести, что говорить и делать фотографу на улице, чтобы недовольные своим попаданием в кадр граждане его не побили?

Урок уличной съемки ведет Михаил Геллер. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Выступал и Александр Лыскин - сегодня один из известных российских фотографов, один из создателей "Русской коллекции, не раз проехавших страну от края и до края и снимавший в таких местах, где другим и побывать-то не снилось!.. Например, потрясающую историю о том, как выхаживают и выращивают, не приручая при том к человеку, потерявших медведицу медвежат...

Не всем нравится фотографироваться!. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Это далеко не полный перечень мастеров фестиваля. В разнообразной программе нашлось место очень разным направлениям и жанрам фотографии - и свадебной съемке, и фотографической рефлексии, создающей нечто, выходящее за рамки чистой фотографии, граничащее с актуальным искусством.

Вечерний Витебск. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Столь сильный состав фестивалю удалось собрать потому, что соучредитель и инициатор этого культурного мероприятия - московский Институт профессиональной и любительской фотографии, ректор которого - Василий Прудников - параллельно является и президентом фестиваля, и председателем жюри фестивальных конкурсов. А большинство приглашенных мастеров преподают там профильные дисциплины.

Портреты витебчан. Иван.. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Впрочем, среди участников «ФотоКрок - 2017» были не только москвичи. Но и фотографы из Витебска, Минска, других городов Беларуси, России, Польши, Литвы и Латвии. И народ собрался тоже очень разный - как любители фотографии, так и те, кто зарабатывает камерой на жизнь. Великодушные жители Витебска все четыре дня дружелюбно терпели кочующую по городу толпу с фотоаппаратами.

А ведь далеко все хотели быть увековеченными!.. Но никакой агрессивности народ не проявлял.

Портреты витебчан. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Может быть, просто причина тут в том, что главной рабочей площадкой фестиваля была Детская художественная школа на пешеходной улице Суворова. А ко всему, что там происходит, витебчане относятся по-доброму, с огромной симпатией. Даже если каких-то художественных выкрутасов не понимают или не принимают. Художники, мол, что уж с них взять!..

Работы юных художников Витебска/Детская художественная школа. Фото: Русский TVNET

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