Сгоревшую свалку в Юрмале стали разгребать

ООО «Clean R» приступило к выполнению работ по расчистке территории сгоревшей свалки нелегальных отходов в Юрмале, сообщила агентству ЛETA представитель Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Марута Буклевича.

Оставшийся на свалке после пожара мусор будет вывезен, переработан и утилизирован. Работы планируется выполнить в течение месяца. Отходы будут вывезены на Гетлиньский полигон, где со временем их рассортируют и переработают. Опасные отходы будут переданы на надежное хранение.









































Aizvērt Территория ООО "Prima M" после пожара в Юрмале Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA







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По подсчетам предприятия, для вывоза отходов из Юрмалы на Гетлиньский полигон потребуется 600-700 рейсов, на территории свалки находится около 14 тыс. тонн отходов.

































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Расчистка территории обойдется государству в 700 тыс. евро, которые затем планируется взыскать с компании «Prima M», которой принадлежит свалка.























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Само предприятие «Prima M» отказалось расчищать территорию свалки, сославшись на отсутствие необходимых средств.

Как сообщалось, крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора произошел 18 июня. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров.





































Aizvērt Пожар повышенной опасности в Юрмале Reinis Vilnis Baltiņš, Syndicate Frames Reinis Vilnis Baltiņš, Syndicate Frames Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieks Aculiecinieks Reinis Vilnis Baltiņš, Syndicate Frames







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