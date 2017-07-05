Сгоревшую свалку в Юрмале стали разгребать

 

Фото: LETA

ООО «Clean R» приступило к выполнению работ по расчистке территории сгоревшей свалки нелегальных отходов в Юрмале, сообщила агентству ЛETA представитель Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Марута Буклевича.

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Оставшийся на свалке после пожара мусор будет вывезен, переработан и утилизирован. Работы планируется выполнить в течение месяца. Отходы будут вывезены на Гетлиньский полигон, где со временем их рассортируют и переработают. Опасные отходы будут переданы на надежное хранение.

Территория ООО "Prima M" после пожара в Юрмале

Фото: Территория ООО "Prima M" после пожара в Юрмале0

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По подсчетам предприятия, для вывоза отходов из Юрмалы на Гетлиньский полигон потребуется 600-700 рейсов, на территории свалки находится около 14 тыс. тонн отходов.

Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара

Фото: Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара0

Расчистка территории обойдется государству в 700 тыс. евро, которые затем планируется взыскать с компании «Prima M», которой принадлежит свалка.

Пожар в Юрмале: второй день

Фото: Пожар в Юрмале: второй день0

Само предприятие «Prima M» отказалось расчищать территорию свалки, сославшись на отсутствие необходимых средств.

Как сообщалось, крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора произошел 18 июня. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров.

Пожар повышенной опасности в Юрмале

Фото: Пожар повышенной опасности в Юрмале1

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