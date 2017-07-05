Шведское агентство: пластмассовые отходы не должны были попасть в Юрмалу

Пластмассовые отходы, которые были ввезены из Швеции, задумывались для предприятия в Сейской волости, и непонятно, как они могли попасть на территорию ООО «Prima M» в Юрмале по адресу Вентспилсское шоссе 47, где в июне был особо опасный пожар, сообщили порталу TVNET в Государственном агентстве защиты среды Швеции.

Консультант агентства Хелге Зиолковски (Helge Ziolkowski) подтвердил порталу TVNET, что в Латвию на переработку были отправлены грузы с пластмассовыми отходами. Однако конечной точкой значилось другое предприятие, и агентству не ясно, как в Юрмалу попали отходы шведского происхождения. Он также указал, что Латвийская Государственная служба среды проинформировала агентство о подозрительной нелегальной перевозке пластмассовых отходов из Швеции в Латвию, начато расследование.

Зиолковски пояснил, что с фабрик по сортировке отходов выходят три части пластмассовых отходов, которые затем отправляются на переработку, и они классифицируются как неопасные. Для их перемещения не требуются письменные согласования между агентствами среды двух стран. «Транспортные корабли для таких отходов в странах ЕС в «зеленом списке», без контроля государственных структур, без специальных накладных», - сказал Зиолковски.

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«Из документов мы знаем, откуда отходы и кто за них отвечает. Непонятно, почему и как пластмассовые отходы попали в Юрмалу вместо ООО Aggregare в Лое (Сейская волость).

В документах не было указано, то отходы будут храниться в другом месте, до их доставки до места назначения», - пояснил представитель шведского агентства.

«Мы запросили информацию [у своих предприятий по сортировке отходов], чтобы получить более полную картину о заключенных контрактах и последних поставщиках. Перевозка отходов могла произойти без соблюдения процедур «зеленого коридора». Копия документа, которую мы получили из Латвии, неправильно заполнена и мы ждем информацию от шведских предприятий», - сказал Зиолковски.

У шведской стороны нет также информации о доставке в Латвию каких-либо опасных отходов. «Мы знаем только о возможной перевозке пластмассовых отходов. Латвийские коллеги говорят о 23 тысячах тонн [которые были на свалке в Юрмале], которые, скорее всего, доставлялись туда на протяжение долгого времени (учитывая примерно 30 тонн в одной грузовике), или пластмассовые отходы были и из других мест, не только из Швеции. Мы также не знаем, кто отвечает за нелегальное размещение отходов в Юрмале вместо предприятие в Лое», - указал шведский представитель.

В свою очередь, фирме Aggregare, которую Государственное агентство защиты среды Швеции упоминает как получателя грузов, неизвестны обстоятельства произошедшего. На вопрос о попадании отходов в Юрмалу, член правления Aggregare Роберт Редко сказал порталу TVNET, что ему об этом ничего неизвестно.

Он пояснил, что предприятие закупает различное вторичное сырье из Швеции — пластмассу, полиэтилен, PET-бутылки, картон и другое.

Отходы потом перерабатываются в гранулы, которые дальше продаются различным партнерам. «То, что они делают дальше, мы не знаем. Они могут делать, что хотят», - сказал Редко.

На вопрос, является ли фирма Prima M, которой принадлежит горевшая территория в Юрмале, партнером Aggregare, Редко ответил отрицательно. Он указал, что не продавал этой фирме исходные материалы. ООО Aggregare занимается производством и продажей мульчи (декоративная кора), а также закупкой и продажей вторичного переработанного сырья.

Член правления Pirma M Луция Узклиньге не смогла прокомментировать слова шведского агентства. Она указала, что ничего не знает об отходах, которые отправлялись из Швеции.

«Откуда у них такая информация? Как они могут знать, что это те самые отходы? И откуда вообще эта информация, что у нас отходы из Швеции?»,

- указала в беседе с порталом TVNET Узклиньге.

Он отметила, что на территории Pirma M были рассортированные полимеры, а не отходы. Также Узклиньге повторила сказанное ранее, что не знает, как Государственная служба среды могла констатировать 23 000 тонн отходов.

Ранее она сказала агентству LETA, что в апреле, когда фирму проверяла инспекция службы, на территории было 3000 тонн полимеров.

Как уже сообщалось, 18 июня в Юрмале в окрестностях Слоки произошел пожар повышенной опасности на территории, где без разрешения хранилось большое количество пластмассовых отходов. На месте пожара были найдены батарейки, электрические провода, аэрозольные баллоны.

Работы по очистке территории государству обойдутся в 700 000 евро, которые потом планируется взыскать с Prima M. Право провести работы по очистке в конкурсном порядке выиграла фирма Clean R.









































Aizvērt Территория ООО "Prima M" после пожара в Юрмале Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA







































Aizvērt Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis







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