Вовсе не игрушка: покупатель заметил крысу в витрине рижского магазина для детей

Один очевидец прислал каналу LNT видео, на котором видно, как по полкам с товаром одного детского магазина игрушек прогуливается крыса.
Руководитель магазина «Lāčuks» Рита Лайзане рассказала, что у одного из постоянных покупателей из кармана выпал его домашний питомец - крыса Зузе и убежала, пока клиент расплачивался. Пропажу крысы покупатель обнаружил только вернувшись домой.
На следующее утро испуганный покупатель прибыл в магазин на поиски своего зверька. Спустя некоторое время любимец был пойман, и счастливый хозяин отправился домой.
Видео можно посмотреть перейдя по ссылке:
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