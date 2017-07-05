Вовсе не игрушка: покупатель заметил крысу в витрине рижского магазина для детей

Один очевидец прислал каналу LNT видео, на котором видно, как по полкам с товаром одного детского магазина игрушек прогуливается крыса.

Руководитель магазина «Lāčuks» Рита Лайзане рассказала, что у одного из постоянных покупателей из кармана выпал его домашний питомец - крыса Зузе и убежала, пока клиент расплачивался. Пропажу крысы покупатель обнаружил только вернувшись домой.

На следующее утро испуганный покупатель прибыл в магазин на поиски своего зверька. Спустя некоторое время любимец был пойман, и счастливый хозяин отправился домой.

Реклама

Видео можно посмотреть перейдя по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: VIDEO: amizants notikums – žurka pieķerta rotaļlietu veikalā Rīgā

Еще по этой теме