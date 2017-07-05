Сколько латвийцы тратят на свой отпуск?

На ежегодный отпуск 51% жителей Латвии тратят от 500 до 1000 евро, показал опрос, проведенный турагентством «Latvia Tours».

23% жителей Латвии тратят на ежегодный отдых более 1000 евро, 21% - от 200 до 300 евро, 5 % - до 100 евро.

Нынешним летом в отпуск планируют уйти 73% опрошенных, 12% обычно планируют отпуск в другое время года, 7% в отпуск не пойдут, 8% еще не решили.

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Как отметила директор «Latvia Tours» Иева Кейша, большинство латвийцев предпочитают отдыхать за границей, в основном, в европейских странах с теплым климатом, каждый пятый - в Латвии.

В проводившемся в начале июня «Latvia Tours» опросе участвовали 211 жителей Латвии в возрасте 18-70 лет.