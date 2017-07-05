Очевидец: Контролёры сами провоцируют пассажиров на агрессию и снимают на телефон

Контролеры Rīgas Satiksme сами провоцируют пассажиров на агрессию, а позже снимают происходящее на телефон. Свидетелем подобного происшествия стал рижанин Том, который запечатлел увиденное на видео. О произошедшем также была проинформирована Муниципальная полиция.

«Работники Rīgas Satiksme снимают на телефон якобы агрессивную пассажирку. В реальности же пассажирка не проявляет агрессии, пока один из контролёров не начинает её провоцировать, намеренно наступив ей на ногу. После этого женщина, естественно, становится агрессивной, а сам обидчик имитирует шок и удивление. «Что вы делаете?», - говорит он», - написал очевидец.

По словам Тома, он вызвал муниципальную полицию, которая прибыла очень быстро. Молодой человек дал свои данные, согласился стать свидетелем произошедшего.

«Мы сможем уничтожить вседозволенность, только сотрудничая вместе», - написал он.

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Также очевидец добавил, что, к сожалению, на его телефоне закончилась память, из-за чего ему не удалось полностью заснять «весь этот театр». «Контролёр тратил своё рабочее время на то, чтобы противоречить мне, а не исполнять свой служебные обязанности», - завершил свой рассказ Том.

Для того, чтобы прояснить ситуацию, Русский TVNET обратился к представителям Rīgas Satiksme, которые уже были проинформированы о произошедшем.

«Из пояснений контролёров мы сделали вывод, что конфликт начался ещё в транспорте. Для выяснения обстоятельств мы запросили видео из салона транспортного средства.

С 5 июля 2017 года данный контролер назначен исследовать поток наших клиентов без права проведения контроля пассажиров. Ему грозит дисциплинарное наказание или даже увольнение с работы»,

- прокомментировала ситуацию руководитель отдела общественных отношений Rīgas Satiksme Байба Барташевича.

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