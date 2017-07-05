Бастующие семейные врачи согласились на переговоры с премьером

Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) решила принять приглашение премьер-министра встретиться и обсудить ситуацию в сфере здравоохранения. Как сообщила журналистам адвокат медиков Солвита Олсена, главной темой переговоров будет признание забастовки семейных врачей, которую сейчас власти не признают, называя акцией протеста.

Семейные врачи хотят добиться взаимопонимания сторон в вопросе о правах врачей на забастовку.

Как сообщалось, 3 июля в 12.00 более 600 семейных врачей по всей стране начали забастовку, прекратив оказывать оплаченные государством услуги здравоохранения.

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Премьер-министр Марис Кучинскис в четверг пригласил представителей семейных врачей встретиться, чтобы обсудить проблемы отрасли. Планируется, что в переговорах примет участие также министр здравоохранения Анда Чакша.

Ранее семейные врачи заявили, что забастовка продлится до выполнения их требований Минздравом.

Семейные врачи требуют увеличить нынешний платеж капитации на 30%, а Минздрав предлагает увеличить включенную в него зарплату. Однако в сумму капитации включена не только зарплата семейного врача за лечение, но и различные административные расходы, так как семейный врач является также руководителем практики.

Создание общих практик будет означать дежурства в вечерние часы и в выходные дни, что изменит всю прежнюю модель работы семейных врачей.

Семейные врачи готовы начать работать в системе электронного здравоохранения с 1 сентября, но при условии, что эта система будет работать достаточно быстро технически, а из листов нетрудоспособности будет исключен диагноз. Пока система электронного здравоохранения работает слишком медленно и создает для врачей большие проблемы.

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