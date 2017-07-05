Бастующие семейные врачи согласились на переговоры с премьером

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) решила принять приглашение премьер-министра встретиться и обсудить ситуацию в сфере здравоохранения. Как сообщила журналистам адвокат медиков Солвита Олсена, главной темой переговоров будет признание забастовки семейных врачей, которую сейчас власти не признают, называя акцией протеста.

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Семейные врачи хотят добиться взаимопонимания сторон в вопросе о правах врачей на забастовку.

Как сообщалось, 3 июля в 12.00 более 600 семейных врачей по всей стране начали забастовку, прекратив оказывать оплаченные государством услуги здравоохранения.

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Премьер-министр Марис Кучинскис в четверг пригласил представителей семейных врачей встретиться, чтобы обсудить проблемы отрасли. Планируется, что в переговорах примет участие также министр здравоохранения Анда Чакша.

Ранее семейные врачи заявили, что забастовка продлится до выполнения их требований Минздравом.

Семейные врачи требуют увеличить нынешний платеж капитации на 30%, а Минздрав предлагает увеличить включенную в него зарплату. Однако в сумму капитации включена не только зарплата семейного врача за лечение, но и различные административные расходы, так как семейный врач является также руководителем практики.

Создание общих практик будет означать дежурства в вечерние часы и в выходные дни, что изменит всю прежнюю модель работы семейных врачей.

Семейные врачи готовы начать работать в системе электронного здравоохранения с 1 сентября, но при условии, что эта система будет работать достаточно быстро технически, а из листов нетрудоспособности будет исключен диагноз. Пока система электронного здравоохранения работает слишком медленно и создает для врачей большие проблемы.

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