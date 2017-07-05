Мэр Даугавпилса: муниципальную фамилию реформируют

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

В полиции Даугавпилса предстоят реформы, сообщили агентству ЛЕТА в городской думе.

Муниципальная полиция годами формировалась как карающий орган, а не превентивная структура, а также недостаточно хорошо работала на благо жителей, заявил мэр города Андрей Элксниньш.

«Полиции самоуправления необходимо менять стратегию и тактику, стать более открытой для горожан, больше помогать им, объяснять.

Наказание - последнее средство, которое нужно применять», - подчеркнул Элксниньш.

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Также, по мнению мэра, нужно пересмотреть кадровый состав полиции. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности начальника полиции и произойдут изменения в ее структуре.

Как сообщалось, ранее Элксниньш подписал распоряжение об отстранении начальника муниципальной полиции города Владимира Гудаковского от выполнения служебных обязанностей на три месяца.

В последние дни дума получила несколько жалоб на работу муниципальной полиции и возможные нарушения в работе ее начальника Гудаковского.

С учетом того, что эти нарушения могут быть серьезными и начальник муниципальной полиции может повлиять на подчиненных, что может помешать объективному выяснению обстоятельств, решено временно отстранить его от выполнения служебных обязанностей. За это время планируется провести объективную всестороннюю проверку обстоятельств и выяснить фактическую ситуацию.

Гудаковский возглавлял городскую полицию с момента ее учреждения и за 22 года службы не имел никаких взысканий.

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