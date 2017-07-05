Семейного врача оштрафовали на 700 евро; та винит систему е-здоровья

За необоснованную повторную выписку больничного листа Инспекция по труду оштрафовала семейного врача Илону Тимченко на 700 евро.

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На пресс-конференции Латвийской ассоциации семейных врачей Тимченко указала, что ее оштрафовали на максимальную сумму - 700 евро, при этом она открыла новый больничный лист задним числом по той причине, что из-за проблем с системой е-здоровья не сумела продлить действующий больничный лист.

Тимченко пояснила, что пациент за срок действия первоначального больничного листа не вылечился, поэтому она решила продлить больничный, однако в системе е-здоровья такой возможности предложено не было. Поэтому Тимченко приняла решение открыть новый больничный лист с даты, указанной в первом больничном листе.

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Однако такой больничный оспорил работодатель пациента, жалоба которого обернулась штрафом.

В инспекции агентству ЛЕТА пояснили, что врач в течение года допустила нарушение в выписывании больничного листа повторно, в связи с чем согласно Кодексу административных нарушений к ней и был применен штраф в размере 700 евро. Инспекция указала, что ранее врача уже штрафовали, а сумма в 700 евро - повторный денежный штраф, наименьший допустимый за повторное нарушение - максимальный штраф за это составляет 1400 евро.

В Минздраве указали, что штраф к конкретному лицу был применен за необоснованно выписанный повторный больничный лист, и у него нет связи с использованием системы е-здоровья.

Отметим, что одно из требований Латвийской ассоциации семейных врачей во время забастовки - устранение недоделок системы е-здоровья.

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