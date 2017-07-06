Премьер-министр: юридические нюансы забастовки семейных врачей должны решать юристы

Юридические нюансы протестов семейных врачей нужно решать юристам, заявил в телефонном интервью передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении премьер-министр Марис Кучинскис.

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Если на сегодняшней встрече больше будет акцентироваться юридическая сторона забастовки, а не требования медиков, то, по словам премьера, ему будет сложно помочь.

Министр здравоохранения Анда Чакша также сказала Латвийскому радио, что нюансы забастовки необходимо обсуждать юристам. Министр надеется, что во время сегодняшней встречи с семейными врачами удастся достичь какой-либо договоренности. Также она допускает, что часть врачей может прекратить забастовку.

Чакша предлагает перейти от забастовки к дискуссиям в рабочей группе.

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Несмотря на то, что идет уже четвертый день забастовки, у Национальной службы здравоохранения нет полной информации о всех участвующих в ней врачах. Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) не спешит подавать список врачей службе, опасаясь «расправы» с бастующими.

Как сообщалось, премьер-министр сегодня встретится с представителями бастующих врачей.

ЛАСВ решила принять приглашение премьера обсудить ситуацию в сфере здравоохранения. Встреча состоится в 9.30. Планируется, что в переговорах примет участие также министр здравоохранения.

Как ранее сообщила журналистам адвокат медиков Солвита Олсена, главной темой переговоров будет признание забастовки семейных врачей, которую сейчас власти не признают, называя акцией протеста.

Семейные врачи хотят добиться взаимопонимания сторон в вопросе о правах врачей на забастовку.

Ранее семейные врачи заявили, что забастовка продлится до выполнения их требований Минздравом.

Семейные врачи требуют увеличить нынешний платеж капитации на 30%, а Минздрав предлагает увеличить включенную в него зарплату. Однако в сумму капитации включена не только зарплата семейного врача за лечение, но и различные административные расходы, так как семейный врач является также руководителем практики. Создание общих практик будет означать дежурства в вечерние часы и в выходные дни, что изменит всю прежнюю модель работы семейных врачей.

Семейные врачи готовы начать работать в системе электронного здравоохранения с 1 сентября, но при условии, что эта система будет работать достаточно быстро технически, а из листов нетрудоспособности будет исключен диагноз. Пока система электронного здравоохранения работает слишком медленно и создает для врачей большие проблемы.

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