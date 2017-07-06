Пантелеев возглавит бюро министра здравоохранения

Андрей Пантелеев
 

Андрей Пантелеев. Фото: Evija Trifanova / LETA

Бывший парламентский секретарь Министерства обороны Андрей Пантелеев (СЗК) в дальнейшем будет исполнять обязанности руководителя бюро министра здравоохранения Анды Чакши, пишет сегодня «Латвияс авизе».

На прошлой неделе работу в Минздраве завершила советник по вопросам экономики Алида Ване, которая формально выполняла обязанности руководителя бюро министра.

С 5 июля бюро Чакши возглавляет Пантелеев, который на прошлой неделе ушел с должности в Минобороны, а его место занял Виестур Силениекс (СЗК).

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Как пишет «Латвияс авизе», согласно неофициальной информации, должность парламентского секретаря Минобороны для Силениекса было освобождено по указке отдельных политиков, чтобы обеспечить ему трамплин к следующему этапу карьеры.


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