В Риге установлен самый высокий флагшток для флага Латвии

В Риге на дамбе АВ установлен монументальный флаг Латвии. Высота флагштока составляет 60 метров, и впервые для теста на нем подняли флаг Латвии размером 20 на 10 метров. Таким образом, строительство проекта перешло в заключительную фазу - в ближайшие недели эксперты проведут проверки и измерения нагрузки флагштока. Будут проведены и работы по благоустройству территории.

Эксперты до передачи объекта в эксплуатацию проверят механизм подъема флага, его функциональность, а также эксплуатацию флага в различных погодных условиях. Именно поэтому большой флаг Латвии будет поднят не всегда и периодически его будут спускать с высоты 60 метров.

Флагшток, вес которого превышает 14 тонн, стоит на шести железобетонных панелях глубиной 24 метра и объемом 75,3 кубометров. Над сваями построен монолитный железобетонный постамент объемом 47,5 кубометров, который служит основанием флагштока.

Фото: Пресс-фото

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Проект «Латвийский флаг» реализуется и в других краях страны. Такие флагштоки уже установлены в Смилтене, Огре и Валке, планируется их установить также в Сигулде, Алуксне, Лимбажи, Лиепае и Валмиере.

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