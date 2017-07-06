Жизнь около сгоревшей свалки: местных беспокоят мертвые птицы

Недавно начались работы по уборке территории сгоревшей нелегальной свалки. Так как в этом месте были замечены всего лишь один трактор и машина, видимо, это мероприятие затянется на долго, заметили журналисты передачи «TV3 Ziņas».

Предприятие «Clean R» указывает, что процесс уборки территории пожара проходит гладко, и на месте события работает большое количество техники. «Сначала была одна машина, но сегодня, если не ошибаюсь, туда отправили 7 или 8 машин. Правда большую часть времени занимает дорога из Юрмалы в Стопинский край и обратно» говорит руководитель «Clean R» Гунтар Левиц.

Пожар на нелегальной свалке произошел 18 июня, но уборочные работы начались только недавно. Передача «TV3 Ziņas» захотела связаться с юрмальскими представителями защитников природы, однако, те порекомендовали обратиться к одной девушке, которая живет совсем близко с местом пожара.

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Семейству девушки никто так и не сказал - можно ли пить дома воду или нет. Инара говорит, что на них никто не обращает внимания.

«На нас никто не обращает внимания. Сначала они [VVD] приехали, взяли пробы воды и земли. Соседка звонила в думу, где ей сказали, что были получены результаты анализов воды, но они [Юрмальская дума]

не могут расшифровать, какие они - хорошие или плохие,

и поэтому результаты будут переданы в соответствующие органы» говорит Инара.

Больше всего жителей беспокоит тот факт, что на территории дворов в течение нескольких дней были найдены мертвые птицы. Местные считают, что причина кроется в последствиях пожара, так как раньше ничего подобного не происходило.

«Муж наблюдал - у нас в лотке на крыше стоит блюдце с водой. Птица попила, а через несколько минут упала и умерла. Всего видели трех мертвых птичек» - говорит Инара.

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