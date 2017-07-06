Семейные врачи могут прекратить забастовку уже на этой неделе

Уже сегодня Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) может рассмотреть вопрос о прекращении забастовки, сообщила после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом руководитель ассоциации Сармите Вейде.

На переговорах с премьером обсуждались забастовочные требования врачей. «Мы прошли через все вопросы. Теперь ждем от премьера предложений в письменной форме. Забастовочный комитет сегодня же еще раз рассмотрит эти предложения и примет решение, насколько они приемлемы и где мы можем пойти на компромиссы», - сказала Вейде.

О своем решении ЛАСВ сообщит сегодня вечером или завтра, 7 июля.

Реклама

«Мы ждем от премьера письменных предложений. Тогда забастовочный комитет сегодня еще раз их обсуди, решит, насколько приемлемы компромиссы, и даст премьеру ответ. Так что будет переписка между премьером и забастовочным комитетом. О дальнейших действиях забастовочный комитет обязательно сообщит сегодня вечером или завтра», - сказала Вейде.

Руководитель ЛАСВ отметила, что было сложно договориться с премьером об увеличении суммы капитации. Что касается реформы здравоохранения, то врачи и премьер договорились о том, что будет переработана ее часть об обеспечении первичного здравоохранения.

По вопросу о системе электронного здравоохранения, врачи все же согласились подключиться к ней с 1 сентября, но с условием, что до 1 января будущего года будут улучшено ее юридическое и техническое регулирование.

Кучинскис сказал журналистам, что после встречи осталось «только изложить все обсуждавшееся на бумаге», чтобы семейные врачи могли это рассмотреть. Остался вопрос о капитации, но в целом достигнуто понимание того, что главное - это человек, что пациентам необходимо обеспечить лечение, и что первичное здравоохранение - очень важный этап. Решено, что в расчете на увеличение общего финансирования здравоохранения для первичного здравоохранения будет установлена пропорция, которая будет сохраняться с ростом экономики и бюджета.

Руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска сказала, что сельские семейные врачи готовы уже завтра возобновить работу, если от премьера будут получены и приняты предложения.

Забастовка врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков.

Еще по этой теме