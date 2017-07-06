В развитие образования взрослых вложат 21,5 млн евро

 

Фото: Flickr.com/FutUndBeidl

Государственное агентство по развитию образования (ГАРО) до 16 августа принимает заявки программ образования на участие в проекте Европейского социального фонда (ЕСФ) в целях развития предложения в сфере образования взрослых, сообщили агентству ЛЕТА в ГАРО.

Финансирование проекта - 25,3 млн евро, в том числе 21,5 млн евро составляет софинансирование из ЕСФ, 3,8 млн евро - из госбюджета. Проект планируется реализовать до 31 декабря 2022 года.

Как отметила директор ГАРО Дита, Трайдас, проект позволит профессиональным учебным заведениям, до сих пор ориентировавшимся в основном на молодежную аудиторию, развивать предложение в сфере образования взрослых, при этом намного интенсивнее используя недавние вложения структурных фондов ЕС в оснащение учебного процесса и инфраструктуру зданий.

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Заявки на конкурс могут подавать аккредитованные учебные заведения, отвечающие требованиям положения об отборе учебных заведений.

Заявки можно подавать по почте на адрес ул. Вальню, 1, Рига, LV-1050 или по электронной почте на адрес «info@viaa.gov.lv» с электронной подписью.

18 июля в 13.00 и 20 июля в 13.00 ГАРО проводит информационные семинары об участии учебных заведений в проекте.


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