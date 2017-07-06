В ДТП все чаще страдают велосипедисты; сумма страховых выплат выросла в разы

Латвийское Бюро страховщиков транспортных средств (далее - LTAB) обобщило статистику о страховых выплатах потерпевшим в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) пешеходам и велосипедистам за последние 5 лет. В прошлом году было выплачено в два раза больше компенсаций пострадавшим в ДТП, чем в 2012 году, а велосипедистам – почти в 3, сообщили Русскому TVNET в бюро.

Как показывает статистика LTAB, в 2016 году пострадавшим в ДТП пешеходам было выплачено 574,36 тысячи евро, а велосипедистам – 216,51 тысяч евро. «Размер компенсаций, выплачиваемых пострадавшим пешеходам, увеличивается с каждым годом, и в прошлом году страховые фирмы выплатили вдвое большую сумму, чем пять лет назад. В свою очередь, сумма выплаченных компенсаций пострадавшим велосипедистам в прошлом году особенно возросла и, по сравнению с 2012 годом, стала почти в три раза больше», - рассказывает председатель правления LTAB Янис Абашинс.

Согласно статистическим данным, больше всего ДТП с участием велосипедистов происходит именно в теплые месяцы. Так, за первые три месяца прошлого года произошло почти столько же аварий с участием велосипедистов (47%), чем за остальные девять месяцев года (53%), сообщили Русскому TVNET в CSDD.

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За первые пять месяцев этого года пострадали 148 велосипедистов, тогда как в прошлом году за тот же период времени число пострадавших достигло 178. В свою очередь в авариях погибли 5 человек, управляющих велосипедами.



В соответствии с законом OCTA, если в ДТП жертвой является пешеход или велосипедист, и при этом не были нарушены правила дорожного движения, возместить убытки пострадавшему должна страховая компания задействованого в ДТП автомобиля – в том числе лечение, расходы, связанные с реабилитацией, а также компенсацию незаработанного дохода в течение нетрудоспособности. Также, в случае, если ДТП было совершено по вине несознательного автоводителя, у которого нет действующего полиса OCTA, или который уехал с места ДТП, убытки пострадавшему пешеходу или велосипедисту возмещаются из Гарантийного фонда OCTA.



«Увеличение количества выплаченных компенсаций можно объяснить, главным образом, приростом нематериальных убытков, а также ростом цен на медицинское обслуживание и реабилитацию. Так же необходимо учитывать увеличение числа велосипедистов на дороге, что неизбежно приводит к большему количеству ДТП и пострадавших», - поясняет Я. Абашин, добавляя, что и в этом году выплаты пострадавшим велосипедистам стремительно растут и за неполные пять месяцев уже составили более 207 тысяч евро.

CSDD напоминает, что важно, чтобы подготовленными были как велосипедист, так и само транспортное средство. Велосипедисту нужно помнить, что велоправа можно получить уже с десятилетнего возраста. В свою очередь велосипед можно зарегистрировать в регистре CSDD.

Когда вы садитесь за руль, нужно освежить свои знания правил дорожного движения, особенно нужно запомнить, что велосипедист - малозащищенный участник движения и он подвержен большему риску.