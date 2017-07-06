Метеоролог о погоде на лето: езжайте на юг

В Риге в течение последних дней наблюдаются дождевые облака, через которые иногда выглядывает солнце. Принимая во внимание тот факт, что июль в Латвии традиционно самый жаркий и богатый на отпуска месяц, нынешняя погода мало кого радует. Может ли погода измениться, закончатся ли дожди и удастся ли дождаться хотя бы +25 градусов за окном, в интервью передаче «Panorāma» Латвийского телевидения рассказал метеоролог Томс Брицис.

С начала мая температура воздуха была самой низкой в этом столетии, таким образом, как минимум с 2001 года такого холодного начала лета у нас не было.

Как пояснил Брицис, трехсотметровой высоты холмов Видземской возвышенности достаточно, чтобы влиять на атмосферные процессы, поэтому там традиционно дожди идут чаще. Этой весной вылилось уже 130-140 литров на кв. метр. При этом норма календарного лета составляет 250 литров. Таким образом, еще не прошла и половина лета, а вылилось уже больше половины летней нормы осадков.

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«Температура воздуха в Латвии в этом году не превышала отметку в +30 градусов. В этом веке позднее всего отметка в +30 была достигнута в 2012 году - это произошло 6 июля. В этом году это так уже не произойдет, нужно надеяться, что это лето не станет первым в столетии, когда отметка в +30 вообще не была достигнута», - сказал метеоролог.

Впрочем, в ближайшие дни погода улучшится, станет теплее и температура воздуха будет держаться стабильно выше +20 градусов, но уже на следующей неделе атлантические циклоны принесут более дождливую и прохладную погоду.

«Одно из ведущих метеорологических агентств в мире, которое прогнозирует погоду в нашем регионе, недавно распространило прогноз на все лето, он свидетельствует, что как июль, так и август будут холоднее климатической нормы, и это будет первый случай в этом столетии, когда с апреля четыре-пять месяцев подряд будут холоднее, чем должны быть. Поэтому, если у вас отпуск в июле, езжайте на юг, ну или в лес за грибами», - заключил Брицис.