«Лада» уходит в небо. Стройуправа требует закрасить советскую рекламу

32 года назад на доме на улице Красотаю в Риге появилась реклама автомашины Lada. Рижская строительная управа потребовала, чтобы ее закрасили. Энтузиасты городской среды решили не допустить, чтобы было уничтожено характерное историческое свидетельство, ведь по всей стране целенаправленно уничтожаются культурноисторические ценности — наследие советских времен.

Уже с улицы Таллинас пешеходам открывается необычный вид: старомодные жигули на стене дома встали на бок и будто бы опираются на стену стоящего рядом дома. С определенного ракурса автомобиль вроде как едет по воздуху, а с другой стороны — уже падает на землю.

Жигули на стене дома — мечта советского гражданина. Когда-то на улице Красотаю был офис «Rīgas Lada» и торговая площадка. Бюро продержалось дольше советской власти — до 2003 года, реклама же жива до сих пор, став со временем символом квартала Гринзинькалнс.

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Время пощадило рекламу. На ее фоне фотографируются туристы, размещая селфи в социальных сетях. И долгое время все это никому не мешало, пока неожиданно на улицу Красотаю не прибыли инспекторы стройуправы, изучили окрестности и составили протокол. Три владельца многоквартирного дома получили письмо, в котором было сказано, что

реклама не согласована и находится на стене дома самовольно, поэтому ее надо закрасить. Если это не будет сделано, то штраф может составить 1425 евро,

стену тогда покрасят за средства самоуправления, а расходы будут взысканы с виновных.

У владельцев дома не поднимается рука закрасить столь великолепное свидетельство истории. По их мнению это вызывающий позитивные эмоции отпечаток времени, который оживляет квартал. «Требование стройуправы глупое, поскольку реклама со временем стала визитной карточкой улицы», - говорит один из совладельцев дома Хельмут Яуя.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

«Действительно самый некрасивый объект в Риге? Кому эта реклама мешает?

25 лет спокойно была, а теперь вдруг срочно — в течение 3-х месяцев — надо убрать.

У нас есть бюджет дома. Если вдруг возьмем из него деньги на покраску стены, не останется на ремонт крыши». - пояснил Яуя. По его мнению, реклама «Лады» - естественное свидетельство развития города, которое надо показывать туристам.

Владельцы обратились в Государственную инспекцию по защите памятников, которая теоретически может признать стену памятником местного значения.

Государственные органы на необычные объекты среды и знаки смотрят формально, не учитывая большую эмоциональную ценность. У то же время местные жители считают, что старая реклама оригинальна. Исследователь городской среды Мартиньш Эньгелис уверен, что стена на улице Красотаю неоценима, поскольку живо и занятно рассказывает о временах, в которых многие не жили. По его мнению, рисунок на стене заслужил защитный статус.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Эньгелис сосчитал немногие коммерческие и социальные рекламы, которые сохранились в среде с прошлого столетия. В советское время было характерно призывать людей со стен домов посетить музеи, осторожно обращаться с огнем, соблюдать правила дорожного движения. «Рекламы со временем выцвели или осознано уничтожались, а не охранялись», - отметил он. Реклама «Rīgas Lada» многослойная, в ней прекрасно читается конкретное время. Она в себя включает историю о коммуникации и развитии маркетинга.

«Люди специально отправляются в Гризинькалнс, чтобы посмотреть на этот объект, а проходящие мимо всегда смотрят на нее. У нее есть связь с «Деревянной Ригой», праздником улицы Авоту. Этот объект делает место узнаваемым. Стену с «Ладой» люди постят в фейсбуке. Она видна и в социальных медиа, например, в Instagram, - указал исследователь. -

У молодого поколения, которое не пережило тяготы советского времени, нет негативного взгляда на это время.

Совсем наоборот — многие на прошлое смотрят с большим интересом и хотят сохранить исторические свидетельства. Архитектура советского времени — это не только блочные дома, в ней много интересного». В качестве примера он упомянул здание Академии наук — нейтральный, хорошо созданный объект, который расположен в прекрасном месте.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В 1989 году берлинцев не интересовала Берлинская стена, но в течение одной ночи городские и государственные власти поняли, что ее надо сохранить как часть истории века.

Например, бывший ресторан «Sēnīte» на обочине Видземского шоссе, о статусе которого было сломано немало копий, наконец был признан советским наследием и получил статус охраняемого объекта. «Это показывает, то строения времен, от которых мы хотели убежать, все серьезнее охраняются». Эньгелис указал, что многие советские здания создавались латышскими архитекторами.

«Пытаясь уничтожить идеологию, мы уничтожает историю культуры».

Руководитель центра реновации «Деревянная Рига» Владимир Эйхенбаум считает, что стройуправа должна была бы побуждать восстановить эту рекламу, а не уничтожить.





























































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Показывая туристам «другую Ригу», Эйхенбаум указывает на дом на улице Гребенщикова, который украшает реклама времен царской России — папиросы за 5 копеек. 1910 год. Тогда рекламу положили на мокрую штукатурку, она въелась и сохранилась на века. А на улице Авоту можно увидеть рекламу фабрики «Квадрат». «Старая реклама оживляет дома. Есть места, например, на Кипсале, где владельцы ее специально сохраняют». По его мнению, если подходить формально к этому вопросу, то и старые гербы с домов надо убирать. «Тогда надо все закрасить, оставить пустые стены».

Перевод в сокращении

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