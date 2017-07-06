Государству следует подумать о строительстве еще одного мусоросжигающего завода

 

Фото: Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

Государству в ближайшее время следовало бы подумать о строительстве еще одного мусоросжигающего завода, чтобы выполнить требования директивы ЕС в отношении полигонов отходов, сказал агентству ЛЕТА председатель правления ООО «Гетлини Эко» Имант Стиранс.

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«Во-первых, Европа продвигается к тому, чтобы больше не создавать и не расширять уже имеющиеся полигоны для хранения отходов. Во-вторых, планируется, что в 2030 году лишь 7% отходов, генерируемых в Риге и 21 крае разрешено будет хранить. Без сжигания отходов достичь этих цифр невозможно. Директиву можно выполнить только, если все что можно, отсортировывать для переработки, а то что можно сжечь, сжигать и захоронить пепел», - пояснил он.

Стиранс считает требования директивы ЕС адекватными, но отмечает, что необходимо соразмерять возможности и платежеспособность населения, так как тарифы на утилизацию отходов, несомненно, вырастут. Однако в Латвии сделать это возможно, уверен он.

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Тариф на захоронение бытовых отходов на полигоне «Гетлини» сейчас составляет 38 евро за тонну, тогда как в Таллине он составляет 63 евро, в Вильнюсе - 73 евро за тонну.

Самым большим вызовом в отрасли утилизации отходов в этом году Стиранс назвал новую системы сбора и утилизации отходов в Риге. По его прогнозам, конкуренция между предпринимателями на конкурсе будет большая.

Директива ЕС требует к 2020 году обеспечить, чтобы на полигонах было захоронено 35% количества биологически разлагающихся отходов, захороненных в 1995 году.

Основной капитал учрежденного в 1997 году ООО «Гетлини Эко» - 5,995 млн евро, его владельцами являются Стопиньская краевая дума (2,08%) и Рижская дума (97,92%).

В 2016 году оборот ООО «Гетлини Эко» составил 14,197 млн евро - на 8,5% больше, чем в 2015 году, а прибыль выросла в несколько раз - до 594,301 тыс. евро.

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