Сотрудника Рижской муниципальной полиции наградят за спасение утопающего

 

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Комитет Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции сегодня, 6 июля, высоко оценил действия сотрудника Центрального управления Рижской муниципальной полиции (РМП), который проявил храбрость и самоотверженностью. Принято решение его наградить.

В мае этого года в полицию поступила информация, что напротив дома на бульваре Аспазияс, 3, в городском канале, купается человек.

С учетом, что мужчина не мог доплыть до берега и несколько раз уходил под воду, Спасатели не успели бы доехать, поэтому патрульный Центрального управления РМП Марекс Луцьяновс решил действовать самостоятельно: незамедлительно прыгнул в воду и вытащил мужчину на берег. Мужчине оказали первую помощь – укутали в термоодеяло и усадили в полицейский бусик до приезда «скорой». Мужчина был гражданином Великобритании. Почему он плавал в канале – так и не объяснил.

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Храбрый полицейский получит премию в размере 60% от зарплаты.

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