Новый начальник KNAB: обществу не нужно знать, кому и за что KNAB платит премии

Несмотря на недавнее заявление Государственного контроля о том, что в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) премии «за смелость и самоотверженность» были выплачены за успешную организацию ежегодной профессиональной конференции «Европейские партнеры по борьбе коррупцией/Европейская контактная сеть по борьбе с коррупцией», новый начальник бюро Екаб Страуме намерен эту практику продолжать и не хочет, чтобы общество знало, кому и за что в бюро выплачиваются бонусы, сообщает портал Pietiek.com.

После того как сведения о выплате организаторам конференции из KNAB премий «за самоотверженность» стали достоянием гласности, представитель портала обратился в бюро с официальным запросом предоставить в соответствии с законом о гласности информации данные по каждому из сотрудников бюро, которые в период с 1 января по 31 декабря 2016 года и с 1 января по 30 апреля 2017 года получили премии, денежные вознаграждения, доплаты и другие бонусы сверх установленной зарплаты, а также о том, кто из должностных лиц бюро принял решение о выплате премий.

Вначале KNAB в официальном ответе сообщило, что для обработки запрашиваемой информации потребуется весь отведенный законом срок, то есть целый месяц. Но в конце этого срока мнении руководства KNAB изменилось -

новый начальник бюро Екаб Страуме заявил, что обществу о том, как тратятся деньги налогоплательщиков, знать не нужно.

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Как отмечается в подписанном Страуме официальном разъяснении, бюро пришло к выводу, что часть запрашиваемой информации является общедоступной, а другая часть классифицирована в соответствии с законом «О государственной тайне» и подчиненным ему нормативным актам.

Кроме того, новый начальник KNAB указал, что в повседневные обязанности бюро не входит обобщение информации в подобном формате, и на это потребуется значительное время.

Как в мае сообщил Госконтроль, в 2016 году

премии за самоотверженные и смелые действия в целом были выплачены 65 работникам KNAB на общую сумму 17 460 евро,

в том числе 5575 евро были выплачены 20 сотрудникам за успешную организацию конференции «Европейские партнеры по борьбе коррупцией/Европейская контактная сеть по борьбе с коррупцией».

Премии получили сотрудники секретариата, финансового отдела, отдела по контролю деятельности должностных лиц, отдела планирования политики и отдела внутренней безопасности бюро.

Закон об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений гласит, что они могут быть премированы за смелые и самоотверженные действия при выполнении должностных обязанностей, а также за предотвращение или раскрытие такого преступления, которое причинило или могло причинить существенный ущерб. Как указывает Госконтроль, премии за смелость и самоотверженность распространяются на ограниченный круг должностных лиц, которые занимаются оперативной работой, но не на сотрудников, выполняющих финансовые, канцелярские и аналогичные функции.

Во время ревизии KNAB пояснило, что состоявшаяся 15-17 ноября в Риге международная антикоррупционная конференция была первым мероприятием такого масштаба в странах Балтии, поэтому, чтобы оценить вклад работников бюро в ее организацию, было принято решение премировать их за смелые и самоотверженные действия, которые способствовали дальнейшему предотвращению преступлений.

Однако Госконтроль в ходе ревизии не получил доказательств того, что

действия этих сотрудников по организации конференции непосредственно способствовали предотвращению или раскрытию преступлений,

которые причинили или могли причинить существенный ущерб, поэтому считает выплату премий необоснованной.

По мнению Госконтроля, такая практика скорее указывает на то, что KNAB стремится максимально использовать все имеющиеся ресурсы для материальной стимуляции сотрудников в конце отчетного года.

Например, специалистам финансового отдела с октября по декабрь выплачивались доплаты за то, что годовой отчет за 2015 год был подготовлен во время, а также за интенсивную работу по его подготовке. Как указали аудиторы, указанные задачи входят в обязанности должностных лиц и за их выполнение они получают зарплаты и премии по итогам ежегодной оценки эффективности работы.

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