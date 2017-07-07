Социолог: русские и латыши по-разному оценивают военную угрозу

Чуть более половины русскоговорящих жителей Латвии не ощущают военной угрозы со стороны России. При этом значительное большинство латышской части населения страны боятся российского вторжения, рассказал в программе Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» директор Центра изучения общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш со ссылкой на данные нового социологического исследования.

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Как пояснил социолог, отношение латышской части общества к теме безопасности Латвии резко изменилось после украинских событий 2014 года. Волнение жителей усугубляют и военные учения России «Запад-2017», которые пройдут с 14 по 20 сентября вблизи латвийских границ.

«Отношение латвийского общества к России очень серьезно поменялось.

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Если и раньше опасения были довольно высоки, особенно среди латышскоговорящих, то после украинских событий большинство латышскоговорящей части населения просто в ужасе от того, что и как начало происходить буквально у нас на пороге», — отметил Кактиньш.

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При этом, как показывают данные исследования, опасения русскоязычных латвийцев к возможному повторению украинского сценария в Латвии значительно ниже.

«Если говорить об опасениях насчет военного конфликта на территории Латвии, то среди латышскоговорящих респондентов всего 23% опрошенных в феврале этого года не были озабочены. То есть примерно каждый четвертый. Если же смотреть на русскоязычную часть, то там не волнуются 52%. Разница очень существенная.

Если вопрос задать таким образом, является ли Россия угрозой нашей безопасности — то там тоже

абсолютное большинство латышей видят угрозу, а среди русскоязычной публики, если правильно помню — пять-восемь процентов. Огромнейшая разница!

В сущности, мы можем говорить, что по эти вопросам в обществе у нас налицо довольно серьезный раскол», — признает социолог.

Кактиньш также рассказал, что многим латвийцам не чужды страхи, которые можно посчитать иррациональными. Например, каждый четвертый владелец недвижимости в Латвии боится землетрясений.

«Мы жителей Латвии спрашивали, насколько они обеспокоены сохранностью своей собственности в силу различных природных явлений. Одним из явлений было указано землетрясение. Как известно, в Латвии они происходят очень часто! Разной силы, здания послабее рушатся, мы должны быть озабочены (смеется). Но я иронизирую, смеюсь над этим. А что показал опрос? 12% латвийцев этим очень озабочены. 14% — скорее озабочены. Если сложить эти цифры, то получается, что

каждый четвертый латвиец озабочен, что его недвижимость — тут, в Латвии! — может пострадать от землетрясений», — указал исследователь.

Примечательно, что соседние эстонцы в целом намного спокойнее и увереннее латвийцев.

«Точно такая же методология, точно такой же опрос там был. Эстонцы, как бы странно это ни было, себя чувствуют более уверенно! Если смотреть на индикаторы внешних угроз — они не настолько боятся всех этих факторов, таких как этнический конфликт или военный конфликт на территории страны, или беженцы, мигранты. Они как-то более позитивно смотрят на мир. Но ведь у них примерно все то ж самое, те же исходные данные, те же соседи! Это показывает, что во всех этих страхах наверняка присутствует очень большой компонент субъективизма», — делает вывод Кактиньш.

Контекст

Согласно «Индексу безопасности», подготовленному силами страховщика Ergo и Центра изучения общественного мнения SKDS, 62% респондентов в Латвии опасаются возможности военного конфликта на территории страны, сообщает Rus.LSM. (В ходе исследования было опрошено 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.) В Литве этот показатель еще выше — 68%, тогда как в Эстонии — лишь 45%. Тем не менее, наивысшим уровень опасений латвийцев был в 2015-м году: тогда показатель составлял 68% — как сейчас у Литвы.

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