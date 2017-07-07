В конце этой и начале следующей неделе соскучившиеся по теплу латвийцы смогут наконец снять пиджаки и куртки и позагорать, а кто-то - даже искупаться. Синоптики обещают потепление до 20-23 градусов. Правда, осеннюю одежду далеко прятать не стоит - согласно нынешним прогнозам, уже в начале новой недели Латвию пересечет очередной циклон, который принесет дожди и очередное понижение температуры воздуха.

По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в ночь на субботу при небольшой облачности столбик термометра опустится до 8-10 градусов.

Субботний день обещает быть облачным, с прояснениями. При слабом ветерке переменных направлений воздух прогреется до 20 градусов. К вечеру субботы и в ночь на воскресенье местами возможны кратковременные дожди. Летняя погода порадует и в воскресенье: в Земгале и южных районах страны столбик термометра поднимется до 20 градусов, правда, днем облачность увеличится и местами пройдут кратковременные дожди.

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В понедельник воздух прогреется до +23 градусов, а в ночь на вторник на территорию Латвии, начиная с западных районов, вновь придет циклон, который принесет осадки и похолодание. Ветер усилится до 8-13 м/сек. Ожидаются дожди, а местами и грозы. Середина новой недели тоже ожидается дождливой и прохладной - воздух прогреется лишь до 17-19 градусов. Ночная температура воздуха на следующей неделе будет держаться в пределах плюс 11-14 градусов.