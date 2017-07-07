Пациент о забастовке семейных врачей: Он сидит в своем кабинете и издевается!

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Не все понимают и принимают забастовку семейных врачей. Так Янис Зенс из Гавиезе пожаловался порталу liepajniekem.lv на отношение.

Еще по этой теме

«Это саботаж! Сидит в кабинете и издевается надо мной! Мне нужны были лекарства от давления, а врач, видите-ли, бастует!». - заявил мужчина.

Чтобы получить необходимые лекарства, Янису пришлось ехать в центр Лиепаи - правда, там они стоят дорорже. Однако он считает, что лучше поступить так, чем терпеть отношение медиков.

Реклама

«Им надо было заботиться о пациентах, а не бастовать. А если и пошел на этот шаг, тогда закрой кабинет на ключ и едь в Ригу, а не сиди на своем рабочем месте и отказывай пришедшим больным!», - считает мужчина.

Янис - инвалид второй группы и ему необходимо было направление, однако он так и не получил его. «У меня высокое давление. А если бы случился удар? Что тогда?». По его мнени., забастовка медиков в Латвии - издевательство над всеми людьми.

Напомним, Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) может рассмотреть вопрос о прекращении забастовки, сообщила после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом руководитель ассоциации Сармите Вейде.

На переговорах с премьером обсуждались забастовочные требования врачей. «Мы прошли через все вопросы. Теперь ждем от премьера предложений в письменной форме. Забастовочный комитет сегодня же еще раз рассмотрит эти предложения и примет решение, насколько они приемлемы и где мы можем пойти на компромиссы», - сказала Вейде.

Еще по этой теме
Чакша: забастовка семейных врачей проходит спокойно

Чакша: забастовка семейных врачей проходит спокойно

Забастовка семейных врачей проходит без инцидентов; от правительства реакции нет

Забастовка семейных врачей проходит без инцидентов; от правительства реакции нет

Более 600 семейных врачей начинают забастовку

Более 600 семейных врачей начинают забастовку


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Бывший повар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд Showbiz

Бывший повар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд

В Латвии выросло число регистраций легковых автомобилей Hi-Tech

В Латвии выросло число регистраций легковых автомобилей

Вдова экс-солиста «Иванушек» откровенно о его смерти Showbiz

Вдова экс-солиста «Иванушек» откровенно о его смерти

Названы неожиданные самые полезные для печени продукты Wo&Men

Названы неожиданные самые полезные для печени продукты

Робот спас девочку, залезшую на стеллаж Hi-Tech

Робот спас девочку, залезшую на стеллаж

Здравоохранение

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
JURISTU/-I
JURISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 