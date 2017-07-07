Пациент о забастовке семейных врачей: Он сидит в своем кабинете и издевается!

Не все понимают и принимают забастовку семейных врачей. Так Янис Зенс из Гавиезе пожаловался порталу liepajniekem.lv на отношение.

«Это саботаж! Сидит в кабинете и издевается надо мной! Мне нужны были лекарства от давления, а врач, видите-ли, бастует!». - заявил мужчина.

Чтобы получить необходимые лекарства, Янису пришлось ехать в центр Лиепаи - правда, там они стоят дорорже. Однако он считает, что лучше поступить так, чем терпеть отношение медиков.

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«Им надо было заботиться о пациентах, а не бастовать. А если и пошел на этот шаг, тогда закрой кабинет на ключ и едь в Ригу, а не сиди на своем рабочем месте и отказывай пришедшим больным!», - считает мужчина.

Янис - инвалид второй группы и ему необходимо было направление, однако он так и не получил его. «У меня высокое давление. А если бы случился удар? Что тогда?». По его мнени., забастовка медиков в Латвии - издевательство над всеми людьми.

Напомним, Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) может рассмотреть вопрос о прекращении забастовки, сообщила после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом руководитель ассоциации Сармите Вейде.

На переговорах с премьером обсуждались забастовочные требования врачей. «Мы прошли через все вопросы. Теперь ждем от премьера предложений в письменной форме. Забастовочный комитет сегодня же еще раз рассмотрит эти предложения и примет решение, насколько они приемлемы и где мы можем пойти на компромиссы», - сказала Вейде.

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