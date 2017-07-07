Премьер-министр удивлен решением семейных врачей

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Премьер-министр Марис Кучинскис удивлен столь резкой позицией семейных врачей и их нежеланием прекратить акцию протеста с учетом того, в сколь «конструктивной и доброжелательной атмосфере» в четверг прошли переговоры, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьер-министра Андрей Вайварс.

У главы правительства сложилось впечатление, что в то время, когда и врачи, и общество заинтересованы в возобновлении полноценного оказания медицинских услуг, есть отдельные лица, которые заинтересованы в продолжении хаоса.

Говоря о возможной встрече с семейными врачами, пресс-секретарь премьера заявил, что пока еще решается вопрос о том, каким образом продолжать диалог с Латвийской ассоциацией семейных врачей (ЛАСВ).

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Как сообщалось, ЛАСВ не собирается отступать от своего требования увеличить сумму капитации для практик и забастовку прекращать пока не планирует.

Руководитель ЛАСВ Сармите Вейде сообщила, что предложений о повышении суммы капитации после состоявшейся вчера встречи с премьер-министром ассоциация так и не получила. Достигнут компромисс о подключении к системе электронного здравоохранения и реализации реформы, но соглашения об увеличении суммы капитации все еще не достигнуто.

Вейде подчеркнула, что семейные врачи не намерены отступать от этого требования, однако в предложениях премьера есть только пункт о повышении зарплат в соответствии с планом реформы. Между тем для медиков очень важно добиться увеличения капитации, чтобы обеспечить содержание практик, расходы на которые с каждым годом растут.

Забастовочный комитет ЛАСВ готовит ответные предложения, которые продаст премьеру уже сегодня. Также ассоциация просит Кучинскиса запланировать встречу с комитетом в начале следующей недели, чтобы рассмотреть его предложения.

Забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют свыше 600 медиков по всей стране. Бастовать врачи намерены до полного выполнения их требований.

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