Руководитель отдела медиаполитики Министерства культуры Роберт Путнис покидает должность

В Министерстве культуры агентству ЛETA сообщили, что заявление Путниса об увольнении получено. Связаться с Путнисом агентству ЛETA пока не удалось.

В своем профиле в «Facebook» Путнис пишет, что получил предложение эффективно использовать в другом месте свои опыт и знания в сфере медиаполитики. «Хочу воспользоваться этой возможностью, поскольку от этого нашей стране и обществу будет больше пользы», - пишет он.

Из неофициальных разговоров политиков можно заключить, что Путнис утратил доверие руководства Министерства культуры. В последнее время он считается нелояльным к национальному объединению «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ и провозглашаемым этой партией ценностям, поэтому его увольнение с должности было лишь вопросом времени.

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Путнис в феврале 2015 года был выбран на должность руководителя отдела медиаполитики Министерства культуры из восьми претендентов.

По данным архива агентства ЛЕТА, Путнис руководил «Обществом за открытость «Delna«» с 2004-го по 2007 год. Затем он продолжал безвозмездно выполнять обязанности председателя совета организации. В 2008 году Путнис стал руководителем центра обслуживания клиентов «Parex banka» в Мюнхене.