По узкоколейке до Шляпы Лембергса: Как развлечь себя в Вентспилсе

Конкурс Русского TVNET «Расскажи о своем маршруте выходного дня!» продолжается - наши читатели описывают самые интересные, на их взгляд, места Латвии. Татьяна, которая, по всей видимости, влюблена в свой родной город, прислала уже вторую заметку о Вентспилсе. По словам патриотки своего края, здесь действительно много достопримечательностей и мест для отдыха. Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые.

"Недалеко от центрального пляжа расположен Приморский парк с Якорной тропой. Здесь находится крупнейшая в Балтийских странах коллекция якорей – более 100 экспонатов, начиная с самых древних из 17-го века до современных. Самый большой якорь, находящийся у входа в Приморский парк со стороны аквапарка, достигает высоты 6 метров и весит 23 тонны. Каждый год данную коллекцию пополняют.

Фото: Читатель TVNET

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Также в парке создана тропа джунглей - это чудесное место для прогулки всей семьей. Здесь проложены разные перекладины и мостики, оборудована башенка и новая трасса, ведущая от дерева к дереву.

Вы сможете познакомиться с различными способами покрытия дорожек: плитами из доломита, деревянным мощением, покрытием из щепы, коры, различного вида шишек и др. Имеются детские площадки для детей разного возраста, пруд с лилиями, есть места для отдыха и пикника со специально оборудованными столиками.

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Парк очень ухоженный, с красивыми цветочными кустами. У входа в парк есть большая парковка. С приморского парка мы отправляемся в Приморский музей. Здесь можно увидеть рыбацкие усадьбы, амбары, ветряные мельницы из Ужавской волости, отапливающиеся по-черному домики, коптильни, будки для сушки и хранения сетей, другие объекты народного строительства и предметы быта.

Фото: Читатель TVNET

Одним из интереснейших экспонатов Приморского музея под открытым небом является узкоколейная железная дорога и паровоз с вагончиками Mazbānītis, который еще в 60-х годах 20-го века регулярно курсировал между приморскими рыболовецкими поселками.

Локомотив построен в 1916 году в Германии, он весит 9 тонн и может развивать скорость до 20 км/ч.

Mazbānītis катает туристов по кольцу в Юрмальском парке протяженностью 1,4 км по субботам и воскресеньям с 1 мая до 31 октября. Прямо от сюда на паровозике мы отправляемся в парк приключений или в Lemberga Hute (только зимой) - скучно здесь точно некому не будет", - рассказала участница конкурса.

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Это вторая часть маршрута, который специально для Русского TVNET подготовила Татьяна. О других интересных местах в Вентспилсе можно прочитать здесь:

ЧИТАЙ НА TVNET: Путешествие в Вентспилс: Дюны, романтика, бесплатные парковки и нудистский пляж

Напоминаем, в рамках конкурса «Расскажи о своем маршруте выходного дня!» Русский TVNET призывает делиться интересными туристическими направлениями, чтобы и другие читатели нашего портала могли узнать, что стоит посмотреть в родной стране, а также в соседних Литве и Эстонии. Самые интересные истории будут вознаграждены. Главный приз конкурса - трехместная палатка COLEMAN CRESTLINE 3. Поощрительные призы — качественный туристический рюкзак The North Face и швейцарский нож Swiss.

ЧИТАЙ НА TVNET: КОНКУРС: Расскажи о своем маршруте выходного дня!

Ждем ваши описания интересных мест для посещения, фото или видео на адрес chitateli@tvnet.lv с пометкой «Конкурс». Важно, чтобы фото или видеофайл не превышал 10Mb (так он гарантированно до нас дойдет). И еще не забудьте указать в электронной почте свою контактную информацию, чтобы мы знали, как с вами связаться.

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