Число безбилетников в рижском общественном транспорте выросло в 4,2 раза

 

Фото: LETA

В июне 2017 года в рижском общественном транспорте было задержано 3730 безбилетников - на 2833 или в 4,2 раза больше, чем в мае, сообщили агентству ЛЕТА в муниципальном предприятии «Ригас сатиксме».

В том числе автобусах оштрафовано 1770, в троллейбусах - 1069, в трамваях - 891 безбилетник. 889 безбилетников уплатили штраф на месте, 2841 был выписан счет.

В июне в рижском общественном транспорте было проведено 23,86 тыс. проверок - на 5130 (17,7%) меньше, чем в мае. Больше всего проверок было проведено в автобусах - 11,611 тыс. В троллейбусах было проведено 7802, в трамваях - 4447 проверок.

Реклама

Больше всего безбилетников в июне было выявлено в троллейбусах 15-го маршрута - 163, а в автобусах 34-го маршрута не было оштрафовано ни одного безбилетника.

В мае 2017 года в рижском общественном транспорте было проведено 28,99 тыс. проверок и оштрафовано 897 безбилетников.

«Ригас сатиксме» обеспечивает пассажирские перевозки в Риге автобусами, трамваями и троллейбусами. Единственный владелец «Ригас сатиксме» - Рижское самоуправление.

Еще по этой теме
Больше всего безбилетников оштрафовано в троллейбусах 19-го маршрута

Больше всего безбилетников оштрафовано в троллейбусах 19-го маршрута

В транспорте Риги поймано на 23,9% больше безбилетников

В транспорте Риги поймано на 23,9% больше безбилетников

Число безбилетников в транспорте Риги сократилось на 19%

Число безбилетников в транспорте Риги сократилось на 19%


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR
Дом
Дом, Lēdurgas pag., 79000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Названы неожиданные самые полезные для печени продукты Wo&Men

Названы неожиданные самые полезные для печени продукты

Волочкова своим шпагатом лишила дара речи отдыхающих Wo&Men

Волочкова своим шпагатом лишила дара речи отдыхающих

Бывший повар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд Showbiz

Бывший повар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд

Фотосессия 90-летней именинницы повеселила Сеть Wo&Men

Фотосессия 90-летней именинницы повеселила Сеть

Робот спас девочку, залезшую на стеллаж Hi-Tech

Робот спас девочку, залезшую на стеллаж

Транспорт

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 