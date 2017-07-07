Число безбилетников в рижском общественном транспорте выросло в 4,2 раза

В июне 2017 года в рижском общественном транспорте было задержано 3730 безбилетников - на 2833 или в 4,2 раза больше, чем в мае, сообщили агентству ЛЕТА в муниципальном предприятии «Ригас сатиксме».

В том числе автобусах оштрафовано 1770, в троллейбусах - 1069, в трамваях - 891 безбилетник. 889 безбилетников уплатили штраф на месте, 2841 был выписан счет.

В июне в рижском общественном транспорте было проведено 23,86 тыс. проверок - на 5130 (17,7%) меньше, чем в мае. Больше всего проверок было проведено в автобусах - 11,611 тыс. В троллейбусах было проведено 7802, в трамваях - 4447 проверок.

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Больше всего безбилетников в июне было выявлено в троллейбусах 15-го маршрута - 163, а в автобусах 34-го маршрута не было оштрафовано ни одного безбилетника.

В мае 2017 года в рижском общественном транспорте было проведено 28,99 тыс. проверок и оштрафовано 897 безбилетников.

«Ригас сатиксме» обеспечивает пассажирские перевозки в Риге автобусами, трамваями и троллейбусами. Единственный владелец «Ригас сатиксме» - Рижское самоуправление.

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