Минувшей ночью в Латвии были зафиксированы заморозки

Минувшей ночью в Лиепае на высоте травы зафиксированы заморозки, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воздуха на высоте травы там опустилась до -0,4 градуса. На высоте двух метров температура воздуха составила +6,1 градуса.

В других местах Латвии заморозков не было, но ночь была холодной.

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Как сообщалось, в пятницу утром в нескольких регионах Латвии установлены новые рекорды холода на 7 июля.

Заморозки в июле бывали в Латвии и раньше, но это редкое явление. В начале июля 2009 года заморозки были зафиксированы в нескольких местах страны, а 6 июля 1992 года заморозки повредили посадки картофеля и других сельхозкультур в северной части Видземе и в Латгале.